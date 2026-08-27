Κρήτη: Γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί της
Η γυναίκα αλλά και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύονται
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- Μια γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο στην Κρήτη ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί της.
- Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην περιοχή του λιμανιού του Κόκκινου Πύργου.
- Η γυναίκα και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
- Στο σημείο του ατυχήματος υπήρχε περιορισμένος φωτισμός.
Τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο, κατά την προσπάθειά της να προστατέψει το παιδί της.
Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του λιμανιού του Κόκκινου Πύργου, όπου η γυναίκα βρισκόταν σε σημείο του δρόμου με το παιδί της.
Ξαφνικά αντιλήφθηκε το δίκυκλο να κινείται προς το μέρος της και κατάφερε την τελευταία στιγμή να το προστατέψει, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η ίδια, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Η γυναίκα αλλά και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύονται.
Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, στο σημείο υπήρχε περιορισμένος φωτισμός.
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