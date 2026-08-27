Κρήτη: Γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί της

Snapshot Μια γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο στην Κρήτη ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί της.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην περιοχή του λιμανιού του Κόκκινου Πύργου.

Η γυναίκα και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στο σημείο του ατυχήματος υπήρχε περιορισμένος φωτισμός. Snapshot powered by AI

Τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο, κατά την προσπάθειά της να προστατέψει το παιδί της.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του λιμανιού του Κόκκινου Πύργου, όπου η γυναίκα βρισκόταν σε σημείο του δρόμου με το παιδί της.

Ξαφνικά αντιλήφθηκε το δίκυκλο να κινείται προς το μέρος της και κατάφερε την τελευταία στιγμή να το προστατέψει, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η ίδια, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η γυναίκα αλλά και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύονται.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, στο σημείο υπήρχε περιορισμένος φωτισμός.

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