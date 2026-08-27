Σκόπελος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου

Snapshot Στη Σκόπελο σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, έναν 44χρονο και μία 34χρονη.

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Αγνώντα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι τραυματίες χαρακτηρίστηκαν πολυτραυματίες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου.

Η μεταφορά έγινε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σκόπελο, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Αγνώντα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 44χρονος και μία 34χρονη.

Οι δυο τους κρίθηκαν πολυτραυματίες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με το ιδιωτικό σκάφος «Άγιος Δημήτριος» στο λιμάνι του Βόλου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο».

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