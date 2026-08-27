Σκόπελος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου
Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα ένας 44χρονος και μια 34χρονη
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- Στη Σκόπελο σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, έναν 44χρονο και μία 34χρονη.
- Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Αγνώντα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Οι τραυματίες χαρακτηρίστηκαν πολυτραυματίες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου.
- Η μεταφορά έγινε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σκόπελο, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα.
Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Αγνώντα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 44χρονος και μία 34χρονη.
Οι δυο τους κρίθηκαν πολυτραυματίες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με το ιδιωτικό σκάφος «Άγιος Δημήτριος» στο λιμάνι του Βόλου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο».
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