Άγιος Δημήτριος: Μεθυσμένος οδηγός ταξί προκάλεσε τροχαίο

Snapshot Ο οδηγός ταξί στον Άγιο Δημήτριο προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Ο 61χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε ο αναβάτης, ο 61χρονος οδηγός ταξί, ωστόσο, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν, όπως προβλέπεται, σε αλκοολομέτρηση του οδηγού. Και στις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης αλκοόλ ήταν θετικός.

Μάλιστα, στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε συγκέντρωση 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό και πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματίες οδηγούς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο οδηγός αναμενόταν να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, όπου θα αποφασιζόταν η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

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