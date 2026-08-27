Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 88χρονος Σουηδός από θαλάσσια περιοχή

Snapshot Ένας 88χρονος Σουηδός ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή στη Χαλκιδική.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στη Χαλκιδική, καθώς ένας Σουηδός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για 88χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Σουηδίας, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «Νέα Καλλικράτεια» του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ο 88χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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