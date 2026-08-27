Σοβαρός τραυματισμός στον αυχένα για 45χρονο στα Χανιά μετά από ατύχημα σε παραλία

Snapshot 45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα σε παραλία των Χανίων μετά από ατύχημα με το ανιψάκι του.

Υπέστη κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με εμφύτευμα.

Αρχικά παρουσίασε κινητικότητα στα χέρια μετά το χειρουργείο, αλλά στη συνέχεια η κινητικότητα μειώθηκε, προκαλώντας ανησυχία στους γιατρούς.

Η υγεία του παρακολουθείται στενά και το επόμενο διάστημα κρίνεται κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Οι γιατροί παραμένουν αισιόδοξοι για βελτίωση παρά τις μεταβολές στην κινητικότητα. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό την ώρα που έπαιζε στη θάλασσα με το ανιψάκι του σε παραλία των Χανίων είχε 45χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του αυχένα. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον παρακολουθείται στενά από γιατρούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορέσει να περπατήσει ξανά.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο 45χρονος βρέθηκε μαζί με το ανιψάκι σε παραλία των Χανίων και θέλησαν να παίξουν στο νερό.

Ο άνδρας έβαλε το κοριτσάκι στους ώμους του προκειμένου να κάνει βουτιά στη θάλασσα. Ωστόσο, το κοριτσάκι αντί να καταλήξει στο νερό έπεσε στον αυχένα του 45χρονου και να τον τραυματίσει σοβαρά. Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να σωριαστεί μέσα στη θάλασσα και να υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, με τραυματισμό που επηρέασε τον νωτιαίο μυελό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τον 45χρονο να βγαίνει από τη θάλασσα και να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο.

Ο σοβαρός τραυματισμός του άνδρα κινητοποίησε τους γιατρούς του νοσοκομείου οι οποίοι έκριναν απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι νευροχειρούργοι του Βενιζέλειου νοσοκομείου τοποθέτησαν στον άνδρα ειδικό εμφύτευμα το οποίο μεταφέρθηκε επειγόντως από την Αθήνα στο νησί.

Οι αρχικές ενδείξεις για την εξέλιξη της υγείας του ήταν ενθαρρυντικές καθώς ο άνδρας κατάφερε λίγες ώρες μετά το χειρουργείο να κινήσει τα χέρια του. Ωστόσο σήμερα, οι γιατροί ανησύχησαν καθώς δεν παρουσίασε την ίδια κινητικότητα. Παρόλα αυτά παραμένουν αισιόδοξοι για τη βελτίωση της υγείας του.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά και σε συνεχή βάση την πορεία της υγείας του, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για να διαπιστωθεί η έκταση των συνεπειών του τραυματισμού.

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