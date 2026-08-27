Ροδόπη - Ομολόγησε ο 53χρονος τη δολοφονία της συζύγου: «Θόλωσα»

Snapshot Ο 53χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης συζύγου του στη Ροδόπη, επικαλούμενος νεύρα και θόλωμα.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και η γυναίκα είχε επιστρέψει προσωρινά για τα γενέθλια της κόρης τους.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Το ζευγάρι είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, με σύλληψη του 53χρονου το 2022 για ενδοοικογενειακή απειλή.

Στον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, και η προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Snapshot powered by AI

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα». Με αυτά τα λόγια φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 53χρονος τη δολοφονική επίθεση σε βάρος της 44χρονης συζύγου του στη Ροδόπη.

Ο 53χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, καθώς μετά την επίθεση φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Είχαν χωρίσει – Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Η γυναίκα είχε φύγει από τη Ροδόπη προκειμένου να εργαστεί εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στην περιοχή για λίγες ημέρες, ώστε να βρίσκεται κοντά στην 16χρονη κόρη της για τα γενέθλιά της.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η οικογενειακή επίσκεψη κατέληξε σε τραγωδία. Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της, ενώ στο ίδιο περιβάλλον βρίσκονταν και παιδιά της οικογένειας.

Ο 19χρονος γιος της ήταν εκείνος που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το ζευγάρι είχε έρθει από την Αλβανία

Ο 53χρονος και η σύζυγός του είχαν έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία πριν από περίπου δύο δεκαετίες και είχαν εγκατασταθεί στη Διαλαμπή Ροδόπης.

Όλα αυτά τα χρόνια εργάζονταν ως εργάτες και είχαν δημιουργήσει την οικογένειά τους στην περιοχή. Ο 53χρονος ασχολούνταν το τελευταίο διάστημα με αγροτικές εργασίες, ενώ η γυναίκα είχε αναζητήσει εποχική εργασία στη Θάσο.

Η σχέση τους, ωστόσο, είχε επιβαρυνθεί και οι δύο τους φέρονται να βρίσκονταν σε διάσταση.

Το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Στο παρελθόν είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονικής επίθεσης.

Ο αυτοτραυματισμός και τα δύο μαχαίρια

Μετά την επίθεση στη σύζυγό του, ο 53χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Από τον χώρο του εγκλήματος οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο μαχαίρια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 53χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

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