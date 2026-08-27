Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

Ο 53χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά  τουςμε την 16χρονη να καλεί την αστυνομία και τον 19χρονο να μεταφέρει μέσα στα αίματα τη μητέρα του στο νοσοκομείο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 44χρονη μητέρα τριών παιδιών δολοφονήθηκε από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της στη Διαλαμπή Ροδόπης.
  • Το ζευγάρι είχε προγραμματίσει συνάντηση με δικηγόρο για διαζύγιο, ενώ ο 53χρονος φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό.
  • Ο δράστης φέρεται να παρουσίαζε παθολογική ζήλια και είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας με εισαγγελική παρέμβαση για θεραπευτική παρακολούθηση.
  • Μετά τη δολοφονία, ο 53χρονος προσπάθησε να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο.
  • Η έρευνα εστιάζει στην πιθανή προσχεδιασμένη φύση της επίθεσης, το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και τις μαρτυρίες των παιδιών.
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Νέα, στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία που σημειώθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου μια 44χρονη μητέρα τριών παιδιών έπεσε νεκρή από τα χέρια του 53χρονου εν διαστάσει συζύγου της.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται οι σχέσεις του ζευγαριού, το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και η πληροφορία ότι οι δύο σύζυγοι είχαν προγραμματίσει για την Πέμπτη συνάντηση με δικηγόρο, προκειμένου να προχωρήσουν στις διαδικασίες για το διαζύγιό τους.

Η γυναίκα είχε επιστρέψει στη Ροδόπη από τη Θάσο, όπου εργαζόταν εποχικά, για να βρεθεί κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει μαζί τους τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι η επιστροφή της στο σπίτι θα κατέληγε στη φονική επίθεση.

Το ραντεβού με τον δικηγόρο που δεν έγινε ποτέ

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, το ζευγάρι φέρεται να είχε συμφωνήσει να προχωρήσει στη διαδικασία του διαζυγίου και να συναντηθεί με δικηγόρο την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί ουσιαστικά τον χωρισμό και να αντιδρούσε στην οριστική λύση του γάμου.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επικείμενη συνάντηση με τον δικηγόρο να αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στην κλιμάκωση της κατάστασης.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η πληροφορία ότι ο 53χρονος ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκε την αφορμή των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους, γνωρίζοντας ότι η μητέρα θα επέστρεφε στο χωριό και θα βρισκόταν στο οικογενειακό σπίτι.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η επίθεση ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης ή εάν είχε προηγηθεί σχεδιασμός.

Οι αναφορές για παθολογική ζήλια

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο παρελθόν ο 53χρονος φέρεται να παρουσίαζε έντονη και παθολογική ζήλια απέναντι στη σύζυγό του.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ φέρεται να υπήρχε και εισαγγελική παρέμβαση σχετικά με τη θεραπευτική του παρακολούθηση.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ζητήσει στο παρελθόν να νοσηλευτεί ο σύζυγός της σε ψυχιατρική δομή, αίτημα που τελικά δεν φαίνεται να υλοποιήθηκε.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τη σημερινή τραγωδία και αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για την υπόθεση.

Το περιστατικό ενδοοικογειακής απειλής στην Κρήτη

Το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.

Η 44χρονη φέρεται να είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές, καταγγέλλοντας απειλές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ζητήσει και τη νοσηλεία του συζύγου της.

Τα επόμενα χρόνια δεν φαίνεται να είχαν καταγραφεί νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο, το παλαιότερο περιστατικό βρίσκεται πλέον εκ νέου στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια, εάν η συμπεριφορά του 53χρονου είχε μεταβληθεί το τελευταίο διάστημα και κυρίως εάν η απόφαση της γυναίκας να προχωρήσει στο διαζύγιο είχε προκαλέσει νέα ένταση μεταξύ τους.

Η επιστροφή από τη Θάσο για τα γενέθλια της κόρης της

Η 44χρονη είχε φύγει από τη Ροδόπη προκειμένου να εργαστεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν στη Θάσο.

Η επιστροφή της στη Διαλαμπή ήταν προσωρινή. Ήθελε να περάσει χρόνο με τα παιδιά της και να βρίσκεται δίπλα στη 16χρονη κόρη της για τα γενέθλιά της.

Η γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών: μιας 24χρονης κόρης που ζει στην Κρήτη, ενός γιου 19 ετών και της 16χρονης κόρης της.

Κανείς από την οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ημέρα που θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη σε μια οικογενειακή γιορτή θα κατέληγε σε τραγωδία.

Η 16χρονη κάλεσε την Αστυνομία

Τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν στο σπίτι όταν σημειώθηκε η επίθεση. Η 16χρονη, η οποία είχε τα γενέθλιά της, ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία για όσα είχαν συμβεί.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε περίπου στις 13:15. Η ανήλικη φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της είχε επιτεθεί στη μητέρα της με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια δεν βρισκόταν στον ίδιο χώρο τη στιγμή της επίθεσης, καθώς ήταν σε άλλο δωμάτιο.

Ο 19χρονος γιος της οικογένειας ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι γιατροί, όμως, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Η φονική επίθεση και η απόπειρα αυτοκτονίας

Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται από τους αστυνομικούς, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν οι καταθέσεις των παιδιών, τα ευρήματα από το σπίτι και τα δύο μαχαίρια που κατασχέθηκαν από τον χώρο.

Μετά τη δολοφονική επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσε φυτοφάρμακο και αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η κατάσταση της υγείας του δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή του.

Είχαν έρθει πριν από 20 χρόνια από την Αλβανία

Το ζευγάρι είχε έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία πριν από περίπου 20 χρόνια, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους.

Εγκαταστάθηκαν στη Διαλαμπή και προσπάθησαν να δημιουργήσουν εκεί τη ζωή τους. Εργάστηκαν ως εργάτες και μεγάλωσαν τα τρία παιδιά τους στην περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η σχέση τους είχε κλονιστεί. Η διάσταση φαίνεται πως είχε ήδη γίνει πραγματικότητα, ενώ η 44χρονη είχε επιλέξει να εργαστεί στη Θάσο.

Ο 53χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποκτήσει χωράφια στην περιοχή και εργαζόταν σε αυτά.

Πλέον, οι αστυνομικοί ερευνούν όχι μόνο το τι συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, αλλά ολόκληρη την πορεία της σχέσης του ζευγαριού.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η δολοφονική επίθεση ήταν προσχεδιασμένη ή εάν προέκυψε έπειτα από έντονο καβγά.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:

  • η επικείμενη συνάντηση με δικηγόρο για την αίτηση διαζυγίου,
  • η απόφαση της 44χρονης να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της,
  • οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή του 2022,
  • οι πληροφορίες για έντονη ζήλια,
  • η ψυχιατρική παρακολούθηση του 53χρονου,
  • οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι,
  • οι καταθέσεις των παιδιών,
  • και τα ευρήματα από τον χώρο του εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 53χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου σε οικισμό της Ροδόπης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Η δικογραφία αφορά ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η 44χρονη εντοπίστηκε μέσα στην οικία της από συγγενικό της πρόσωπο, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε έρευνα στον χώρο και συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

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