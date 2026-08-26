Ροδόπη: 53χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

Snapshot Ένας 53χρονος στη Ροδόπη φέρεται να δολοφόνησε τη 44χρονη σύζυγό του με μαχαίρι και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας αυτοτραυματίστηκε και κατάπιε πετρέλαιο, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος και φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο».

Η 44χρονη μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο Κομοτηνής μετά την επίθεση στον λαιμό.

Η 24χρονη κόρη του ζευγαριού ειδοποίησε την Αστυνομία για το φονικό.

Το ζευγάρι είχε ιστορικό βίας, καθώς το 2022 η γυναίκα είχε καταθέσει μήνυση για απειλή εναντίον του συζύγου της. Snapshot powered by AI

Μετά την τραγική υπόθεση δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, μια νέα οικογενειακή τραγωδία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, έρχεται να συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με έναν 53χρονο άνδρα να φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και στη συνέχεια να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στο χωριό Διαλαμπή μία 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 53χρονος σύζυγός της τής επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο xronos.gr, ο 53χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, με το σοβαρότερο τραύμα να εντοπίζεται στην περιοχή του λαιμού.

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με το mega ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια λούστηκε και κατάπιε πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 44χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ήταν ήδη νεκρή.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και φρουρούμενος. Εκτός από την κατάποση πετρελαίου, φέρεται να έχει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Η κόρη ειδοποίησε την Αστυνομία

Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η μεγαλύτερη κόρη τους, ηλικίας 24 ετών, ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία για το φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, το ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ τους στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε, η 44χρονη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Ο άνδρας είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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