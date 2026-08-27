Ροδόπη: Αυτή είναι η 44χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της - Θα ζητούσε διαζύγιο μια ημέρα μετά

Νέες αποκαλύψεις για τη στυγερή δολοφονία

Δημήτρης Δρίζος

Ροδόπη: Αυτή είναι η 44χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της - Θα ζητούσε διαζύγιο μια ημέρα μετά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 53χρονος στη Ροδόπη δολοφόνησε τη 44χρονη σύζυγό του με μαχαίρι, λίγες ώρες πριν εκείνη καταθέσει αίτηση διαζυγίου.
  • Η γυναίκα είχε υποστεί χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά και το 2022 υπήρξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησε στη σύλληψη του συζύγου της.
  • Το φονικό έγινε μέσα στο σπίτι παρουσία των ανήλικων παιδιών τους, με τον 19χρονο γιο να μεταφέρει τη μητέρα του στο νοσοκομείο όπου κατέληξε.
  • Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το έγκλημα και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία.
  • Η οικογένεια είχε μεταναστεύσει από την Αλβανία πριν 20 χρόνια και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες.
Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε τη 44χρονη σύζυγό του, μητέρα τριών παιδιών, λίγες ώρες πριν εκείνη προλάβει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Το φονικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στη Διαλαμπή, αναδεικνύοντας ξανά το σοβαρό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή.

Η 44χρονη γυναίκα εργαζόταν στον τουριστικό τομέα και συνήθιζε να μετακινείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναζητώντας εργασία σε τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ η οικογένεια ζούσε στη Ροδόπη.

Παρά τις προσπάθειές της να διατηρήσει την οικογενειακή συνοχή, φαινόταν να υφίσταται χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγό της. Το 2022, όταν βρισκόταν στην Κρήτη για εργασία, ο 53χρονος την ακολούθησε και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, οδηγώντας την γυναίκα να καταφύγει στις αστυνομικές αρχές.

Εναντίον του συζύγου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος, παρά τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

Την Τετάρτη, η 44χρονη είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Το μεσημέρι, ο σύζυγος τη μαχαίρωσε στον λαιμό μέσα στο σπίτι τους. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και η ανήλικη κόρη τους, ενώ ο 19χρονος γιος τους ήταν αυτός που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε από τα τραύματά της.

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της»

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη δολοφονία της 43χρονης γυναίκας από τον 53χρονο σύζυγό της. Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως φωτίζουν την οικογενειακή κατάσταση του ζευγαριού, αλλά και τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

Η 43χρονη είχε φύγει από τη Ροδόπη προκειμένου να εργαστεί για τη σεζόν στη Θάσο. Είχε επιστρέψει στο χωριό μόλις για λίγες ημέρες, με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτή η επιστροφή θα κατέληγε σε τραγωδία.

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή.

Είχαν έρθει από την Αλβανία πριν από 20 χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το ζευγάρι είχε έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία πριν από περίπου 20 χρόνια, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, και εγκαταστάθηκε στη Διαλαμπή.

Όπως ανέφερε κάτοικος στο Newsbomb, όλα αυτά τα χρόνια εργάζονταν ως εργάτες, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τη ζωή τους στην περιοχή και να μεγαλώσουν τα τρία παιδιά τους.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η σχέση τους είχε κλονιστεί και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τους βρίσκονταν σε διάσταση.

Ο 53χρονος είχε αποκτήσει κάποια χωράφια στην περιοχή και εργαζόταν εκεί, ενώ η 43χρονη είχε φύγει για τη Θάσο προκειμένου να εργαστεί εποχικά.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Η γυναίκα είχε τρία παιδιά. Η μεγαλύτερη κόρη της είναι ενήλικη και ζει εκτός Ροδόπης, ενώ στο χωριό ζούσαν ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της.

Η 43χρονη επέστρεψε στη Διαλαμπή για δύο ή τρεις ημέρες, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην κόρη της για τα γενέθλιά της.

Η επιστροφή της, όμως, έμελλε να είναι μοιραία. Την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τα παιδιά της οικογένειας. Η μεγαλύτερη κόρη φέρεται να ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία.

Η φονική επίθεση μέσα στο σπίτι

Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, καταφέροντάς της χτύπημα στον λαιμό.

Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι από συγγενικό της πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε:

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της».

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, προκαλώντας αυτοτραυματισμό και καταναλώνοντας υγρό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να απολογηθεί στις Αρχές όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής το 2022

Στο μεταξύ, στο παρελθόν είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Το 2022, όταν η οικογένεια είχε βρεθεί στο Ηράκλειο για να επισκεφθεί ένα από τα παιδιά της, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη σημερινή τραγωδία και αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία.

Ο αδελφός του δράστη ζούσε στο ίδιο χωριό

Νέα στοιχεία αφορούν και το οικογενειακό περιβάλλον του 53χρονου. Στη Διαλαμπή ζούσε και ο αδελφός του, με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 53χρονος δεν είχε επαφές και οι δύο άνδρες δεν μιλούσαν μεταξύ τους.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, το ιστορικό του ζευγαριού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της φονικής επίθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του συζυγοκτόνου

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ειδεχθή δολοφονία στη Ροδόπη, ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Reuters: Οι συνέπειες των έξι μηνών πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν

12:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιαγόι Κουσάμα: Γιατί η θρυλική ζωγράφος είχε επιλέξει να ζει σε ψυχιατρική κλινική

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Γρεβενά: Επιχειρεί και ελικόπτερο

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος έπεσε στη θάλασσα στον Λευκό Πύργο

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 24χρονου στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

11:55ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 232 τα κρούσματα λοίμωξης - Συνεχίζεται η ραγδαία αύξηση των διαγνώσεων

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στη Σύρο: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας - Οι ανατριχιαστικές κραυγές και η καταδίωξη

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 13χρονος κατήγγειλε 45χρονο Γερμανό για σεξουαλική παρενόχληση

11:38ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων από το Pamestoixima.gr

11:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άννα Βίσση: Ένας μήνας πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:28ΚΟΣΜΟΣ

La Tomatina: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας για να παίξουν... ντοματοπόλεμο - Βίντεο και φωτογραφίες

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ροδόπη: Αυτή είναι η 44χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της - Θα ζητούσε διαζύγιο μια ημέρα μετά

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Η απάντηση της πρωθυπουργού σε πλαστικό χειρουργό που θέλησε να «διορθώσει» τη μύτη της - «Είμαι μια χαρά με το σώμα μου»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα κόβει φόρους, μειώνει το έλλειμμα, προσελκύει επενδύσεις και συνάντησα τον Μητσοτάκη για να δω πώς το έκαναν»: Εντυπωσιασμένη η επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών από το ελληνικό success story

11:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπαράζ κλοπών σε σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη - Τρεις συλλήψεις

11:19LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν -Σάντρα Μπούλοκ: Η μεγάλη επανένωση 30 χρόνια μετά - Εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με λίβα από τη Βόρεια Αφρική - Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στη Σύρο: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας - Οι ανατριχιαστικές κραυγές και η καταδίωξη

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ροδόπη: Αυτή είναι η 44χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της - Θα ζητούσε διαζύγιο μια ημέρα μετά

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

10:00ΥΓΕΙΑ

Ποια προϊόντα «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» συνδέθηκαν με πολύ σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο Αχμέντ αλ Σαράα πλήρωσε για πρώτη φορά με κάρτα Visa σε εστιατόριο στην Δαμασκό - Βίντεο

09:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάος μετά το Λυών-Φενέρμπαχτσε: Η πρόκληση του Γκεντουζί και η άγρια σύρραξη στη φυσούνα

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

10:15ΚΟΣΜΟΣ

«Περιμένουν τη μαμά τους να γυρίσει σπίτι»: Οικογένειες ψάχνουν συγγενείς ζωντανούς στα λασπόνερα στο Νεπάλ - Πάνω από 1.300 οι αγνοούμενοι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

11:55ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 232 τα κρούσματα λοίμωξης - Συνεχίζεται η ραγδαία αύξηση των διαγνώσεων

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία και τις νέες ταυτότητες - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο - Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος έπεσε στη θάλασσα στον Λευκό Πύργο

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσία Μητσοτάκη η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ