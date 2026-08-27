Ροδόπη: Αυτή είναι η 44χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της - Θα ζητούσε διαζύγιο μια ημέρα μετά

Snapshot Ένας 53χρονος στη Ροδόπη δολοφόνησε τη 44χρονη σύζυγό του με μαχαίρι, λίγες ώρες πριν εκείνη καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Η γυναίκα είχε υποστεί χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά και το 2022 υπήρξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησε στη σύλληψη του συζύγου της.

Το φονικό έγινε μέσα στο σπίτι παρουσία των ανήλικων παιδιών τους, με τον 19χρονο γιο να μεταφέρει τη μητέρα του στο νοσοκομείο όπου κατέληξε.

Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το έγκλημα και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία.

Η οικογένεια είχε μεταναστεύσει από την Αλβανία πριν 20 χρόνια και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε τη 44χρονη σύζυγό του, μητέρα τριών παιδιών, λίγες ώρες πριν εκείνη προλάβει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Το φονικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στη Διαλαμπή, αναδεικνύοντας ξανά το σοβαρό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή.

Η 44χρονη γυναίκα εργαζόταν στον τουριστικό τομέα και συνήθιζε να μετακινείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναζητώντας εργασία σε τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ η οικογένεια ζούσε στη Ροδόπη.

Παρά τις προσπάθειές της να διατηρήσει την οικογενειακή συνοχή, φαινόταν να υφίσταται χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγό της. Το 2022, όταν βρισκόταν στην Κρήτη για εργασία, ο 53χρονος την ακολούθησε και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, οδηγώντας την γυναίκα να καταφύγει στις αστυνομικές αρχές.

Εναντίον του συζύγου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος, παρά τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

Την Τετάρτη, η 44χρονη είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Το μεσημέρι, ο σύζυγος τη μαχαίρωσε στον λαιμό μέσα στο σπίτι τους. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και η ανήλικη κόρη τους, ενώ ο 19χρονος γιος τους ήταν αυτός που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε από τα τραύματά της.

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της»

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη δολοφονία της 43χρονης γυναίκας από τον 53χρονο σύζυγό της. Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως φωτίζουν την οικογενειακή κατάσταση του ζευγαριού, αλλά και τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

Η 43χρονη είχε φύγει από τη Ροδόπη προκειμένου να εργαστεί για τη σεζόν στη Θάσο. Είχε επιστρέψει στο χωριό μόλις για λίγες ημέρες, με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτή η επιστροφή θα κατέληγε σε τραγωδία.

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή.

Είχαν έρθει από την Αλβανία πριν από 20 χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το ζευγάρι είχε έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία πριν από περίπου 20 χρόνια, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, και εγκαταστάθηκε στη Διαλαμπή.

Όπως ανέφερε κάτοικος στο Newsbomb, όλα αυτά τα χρόνια εργάζονταν ως εργάτες, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τη ζωή τους στην περιοχή και να μεγαλώσουν τα τρία παιδιά τους.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η σχέση τους είχε κλονιστεί και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τους βρίσκονταν σε διάσταση.

Ο 53χρονος είχε αποκτήσει κάποια χωράφια στην περιοχή και εργαζόταν εκεί, ενώ η 43χρονη είχε φύγει για τη Θάσο προκειμένου να εργαστεί εποχικά.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Η γυναίκα είχε τρία παιδιά. Η μεγαλύτερη κόρη της είναι ενήλικη και ζει εκτός Ροδόπης, ενώ στο χωριό ζούσαν ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της.

Η 43χρονη επέστρεψε στη Διαλαμπή για δύο ή τρεις ημέρες, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην κόρη της για τα γενέθλιά της.

Η επιστροφή της, όμως, έμελλε να είναι μοιραία. Την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τα παιδιά της οικογένειας. Η μεγαλύτερη κόρη φέρεται να ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία.

Η φονική επίθεση μέσα στο σπίτι

Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, καταφέροντάς της χτύπημα στον λαιμό.

Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι από συγγενικό της πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε:

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της».

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, προκαλώντας αυτοτραυματισμό και καταναλώνοντας υγρό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να απολογηθεί στις Αρχές όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής το 2022

Στο μεταξύ, στο παρελθόν είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Το 2022, όταν η οικογένεια είχε βρεθεί στο Ηράκλειο για να επισκεφθεί ένα από τα παιδιά της, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη σημερινή τραγωδία και αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία.

Ο αδελφός του δράστη ζούσε στο ίδιο χωριό

Νέα στοιχεία αφορούν και το οικογενειακό περιβάλλον του 53χρονου. Στη Διαλαμπή ζούσε και ο αδελφός του, με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 53χρονος δεν είχε επαφές και οι δύο άνδρες δεν μιλούσαν μεταξύ τους.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, το ιστορικό του ζευγαριού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της φονικής επίθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του συζυγοκτόνου

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ειδεχθή δολοφονία στη Ροδόπη, ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

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