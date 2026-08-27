Λαμία: Φορτηγό «λαμπάδιασε» στη μέση της Εθνικής Οδού

Snapshot Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Λαμίας - Θεσσαλονίκης κοντά στη Στυλίδα.

Ο οδηγός πρόλαβε να διαχωρίσει τον τράκτορα από το φορτίο πριν αυτό καεί ολοσχερώς.

Το φορτίο που καταστράφηκε περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας.

Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και η 7η ΕΜΑΚ.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο πάρκινγκ του 221ου χλμ στο ρεύμα προς Λαμία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στη Λαμία, το πρωί της Πέμπτης (27/8/26) γύρω στις 10:30' για πυρκαγιά σε νταλίκα στην εθνική οδό Λαμίας - Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του 221ου χλμ έξω από τη Στυλίδα, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ο οδηγός του αντιλήφθηκε φωτιά στο φορτίο που κουβαλούσε.

Ο οδηγός πρόλαβε και διαχώρισε τον τράκτορα από το φορτίο που περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Στυλίδα, Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ που βρισκόταν σε περιπολία στην εθνική οδό.

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