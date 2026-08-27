Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Snapshot Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες περιοχές, όπως τη χερσόνησο Κασσάνδρας, την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι στη Σιθωνία και περιοχές μεταξύ Κομίτσας και Ουρανούπολης στον Αριστοτέλη.

Θα γίνονται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και προβλέπεται η απομάκρυνση όσων παραβιάζουν το μέτρο, εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας.

Η παραβίαση της απαγόρευσης επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν για την προστασία της ζωής, των δασών και της δημόσιας περιουσίας. Snapshot powered by AI

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας - «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας - Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.