Περού: Έκτακτες εξουσίες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος ζητά η νέα πρόεδρος

Οι ανθρωποκτονίες στη χώρα από 1.000 το 2018 έφτασαν τις 2.600 το 2025, ενώ οι καταγγελίες για εκβιάσεις απογειώθηκαν, από 3.200 έφτασαν τις 26.500

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περού: Έκτακτες εξουσίες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος ζητά η νέα πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πρόεδρος της δεξιάς στο Περού, η Κέικο Φουχιμόρι, ζήτησε προχθές Παρασκευή από το Κογκρέσο να δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνησή της να προωθήσει μέτρα και να νομοθετήσει εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, με φόντο το κύμα ανασφάλειας στην πρωτεύουσα Λίμα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Το Περού των περίπου 34 εκατομμυρίων κατοίκων έχει βρεθεί αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας μετά το τέλος της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης (1980-2000).

Οι ανθρωποκτονίες στη χώρα από 1.000 το 2018 έφτασαν τις 2.600 το 2025, ενώ οι καταγγελίες για εκβιάσεις απογειώθηκαν, από 3.200 έφτασαν τις 26.500.

Στην εξουσία έναν μήνα, η κ. Φουχιμόρι διαβίβασε στη νομοθετική εξουσία κατεπείγον αίτημα να επιτραπεί στην κυβέρνησή της να ορίσει νέους κανόνες ώστε να καταπολεμηθούν οι εγκληματικές οργανώσεις.

Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που προβλέπονται είναι «οι εγκληματικές οργανώσεις» να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές οργανώσεις», σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο.

«Οι κακοποιοί αψηφούν το κράτος, ψάχνοντας τοποθεσίες όπου δεν υπάρχουν ούτε στρατιωτικοί, ούτε αστυνομικοί (...) Οι πολίτες θέλουν να δουν σθεναρές αντιδράσεις, γι’ αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις εξουσίες», επιχειρηματολόγησε ο πρωθυπουργός Λουίς Γκαλαρέτα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Canal N. Το αίτημα θα εξεταστεί από τη Βουλή και τη Γερουσία. Αν τα δυο σώματα του περουβιανού κοινοβουλίου εγκρίνουν την πρωτοβουλία, η κυβέρνηση θα μπορεί να καταρτίσει διατάγματα νομοθετικού περιεχομένου για 120 ημέρες.

Πέρα από τον αγώνα κατά του εγκλήματος, η Κέικο Φουχιμόρι θέλει να προωθήσει μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου Ελ Νίνιο, που μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι φέτος ενδέχεται να είναι το πιο σφοδρό στα χρονικά, να προκαλέσει ακραίες βροχοπτώσεις, ξηρασίες και θερμοκρασίες. Η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), που ανέλαβε την εξουσία την 28η Ιουλίου, υποσχέθηκε στην προεκλογική της εκστρατεία να πατάξει την εγκληματικότητα ασκώντας πολιτική σιδηράς πυγμής, κατ’ εικόνα του αποβιώσαντα πατέρα της, που είχε καταδικαστεί να εκτίσει ποινή κάθειρξης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Ήδη στην ομιλία που εκφώνησε αμέσως μετά την ορκωμοσία της, η πρόεδρος ανήγγειλε ότι στρατιωτικοί θα αναλαμβάνουν «προσωρινά» να ηγούνται του αγώνα κατά της εγκληματικότητας ώστε να ανακτάται ο έλεγχος σε περιοχές όπου δρουν εκβιαστές, διακινητές ναρκωτικών κι ευρύτερα συμμορίες.

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