Περού: Ηγέτης κοινότητας αυτόχθονων δολοφονήθηκε στον Αμαζόνιο γιατί αντέδρασε σε ξένους «εισβολείς»

Snapshot Ο αυτόχθονας ηγέτης Αμέρικο Πασκουάλ Τομίσα δολοφονήθηκε στον Αμαζόνιο ενώ περιπολούσε τα εδάφη της κοινότητάς του στον νομό Ουκαγιάλι.

Η δολοφονία συνδέεται με την αντίδρασή του σε «εισβολείς» που εισέβαλαν για να συλλέξουν ρητίνη κοπάιμπα από τα δάση της περιοχής.

Η κυβέρνηση και οργανώσεις αυτοχθόνων καταδίκασαν το περιστατικό και ζητούν την τιμωρία των δραστών.

Η δικαιοσύνη του Περού διεξάγει έρευνα για την ανθρωποκτονία και έχουν στείλει μέλη στην απομακρυσμένη περιοχή του εγκλήματος.

Από το 2012 έως το 2024 έχουν δολοφονηθεί τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο Περού, με πάνω από τους μισούς να προέρχονται από αυτόχθονες κοινότητες. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε ότι ένας αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος δολοφονήθηκε από πυροβόλο όπλο στα εδάφη του στον Αμαζόνιο.

Ο άνδρας 57 ετών πραγματοποιούσε περιπολία των εδαφών της κοινότητάς του, όταν δέχτηκε πλήγμα από όπλο το οποίο τον τραυμάτισε θανάσιμα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον νομό Ουκαγιάλι, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία. Η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο φονικών επιθέσεων εναντίον αυτοχθόνων κοινοτήτων.

«Το υπουργείο Πολιτισμού καταδικάζει τη δολοφονία του αυτόχθονα ηγέτη (σ.σ. της φυλής) ασένινκα, Αμέρικο Πασκουάλ Τομίσα, ενώ επιδιδόταν σε ενέργειες περιφρούρησης εδαφών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Η συλλογικότητα ORAU η οποία συσπειρώνει περίπου 20 οργανώσεις αυτοχθόνων στο Ουκαγιάλι, ισχυρίστηκε ότι τον άνδρα σκότωσαν «τρίτοι» που είχαν εισβάλει στα εδάφη της κοινότητας για να συλλέξουν εκχύλισμα κοπάιμπα, είδος ελαιώδους ρητίνης των δέντρων του Αμαζονίου, που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική και για την κατασκευή βερνικιού.

Η ευρύτερη περιοχή έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο επιθέσεων, ενώ το θύμα αποτελούσε υπερασπιστή των δικαιωμάτων της φυλής του και είχε καταγγείλει πολλές φορές την παρουσία «εισβολέων» στα εδάφη τους.

Πρόκειται για «άνανδρη δολοφονία» και «αυτό που γίνεται στην Αμαζονία μας δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο», τόνισε ο Έρλιν Οδίσιο, αντιπρόεδρος της ORAU, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για «ανθρωποκτονία» και έστειλε μέλη της στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, τον τόπο του εγκλήματος.

Αυξάνονται οι επιθέσεις σε αυτόχθονες

Περισσότερο ευάλωτα είναι τα μέλη των ιθαγενών κοινοτήτων που ζουν στον Αμαζόνιο και καταγγέλλουν απειλές του τόπου τους, λόγω της αποψίλωσης και εκμετάλλευσης των δασών.

Τη Δευτέρα, η δικαιοσύνη του Περού καταδίκασε τέσσερα πρόσωπα για τη δολοφονία το 2023 του Κίντο Ινούμα, ηγέτη της φυλής κίτσουα, στην περιοχή Σαν Μαρτίν, στην περουβιανή Αμαζονία.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Global Witness, από το 2012 ως το 2024 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο Περού, οι μισοί και πλέον από τους οποίους – οι 35- ανήκαν σε αυτόχθονες λαούς.

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