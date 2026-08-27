Περού: Ζωντανός ο ηγέτης κοινότητας αυτόχθονων του Αμαζονίου -Ανέβασε βίντεο λέγοντας ότι είναι καλά

Snapshot Ο Αμέρικο Πασκουάλ, ηγέτης κοινότητας αυτόχθονων της περουβιανής Αμαζονίας, είναι ζωντανός και σε καλή κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος σε βίντεο.

Η συλλογικότητα ORAU, που είχε αρχικά ανακοινώσει τον θάνατό του, ανακάλεσε την είδηση και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται με την οικογένειά του.

Ο Πασκουάλ είχε κατηγορηθεί ότι δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια περιπολίας για την ασφάλεια της κοινότητάς του, αλλά αυτό αποδείχθηκε λανθασμένο.

Οι απειλές και οι Snapshot powered by AI

Διαψεύσθηκε ο θάνατος αυτόχθονα ηγέτη της περουβιανής Αμαζονίας την Τρίτη, τόσο από τον ίδιο όσο και από την οργάνωση ORAU που είχε κάνει αρχικά την ανακοίνωση.

Η συλλογικότητα ανακάλεσε την Τετάρτη την είδηση, ανακοινώνοντας ότι ο Αμέρικο Πασκουάλ είναι ζωντανός.

Ο άνδρας δημοσίευσε βίντεο από το σπίτι του όπου δήλωσε ότι είναι ζωντανός και είναι καλά. «Λένε ότι είμαι νεκρός», αλλά «είμαι εδώ, ήρεμος, στο σπίτι μου», είπε ο 57χρονος στο βίντεο που μεταδόθηκε από την περουβιανή δημόσια τηλεόραση.

Η ORAU, η οποία συσπειρώνει κάπου 20 οργανώσεις αυτόχθονων φυλών, ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση ότι «ο αδελφός μας Αμέρικο Πασκουάλ είναι ζωντανός και βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», επιβεβαίωσε η ORAU.

Ομάδα αυτοχθόνων μετέβη στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, στον νομό Ουκαγιάλι (ανατολικά), για να επαληθεύσει πως ο ηγέτης της φυλής είναι όντως στη ζωή, διευκρίνισε.

Η ORAU είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο υπερασπιστής του περιβάλλοντος είχε χτυπηθεί από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε έδαφος της κοινότητάς του με «τρίτους», ενώ έκανε περιπολία για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής.

Το υπουργείο Πολιτισμού, που είχε «καταδικάσει τη δολοφονία» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διέγραψε το μήνυμά του αυτό χθες.

Οι απειλές εναντίον ηγετών που καταγγέλλουν την αποψίλωση ή την εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές σε τομείς της περουβιανής επικράτειας που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Global Witness, από το 2012 ως το 2024 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο Περού, οι μισοί και πλέον από τους οποίους --οι 35-- ανήκαν σε αυτόχθονες λαούς.

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