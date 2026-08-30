e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών ως τις 4 Σεπτεμβρίου

Ο«χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 4 Σεπτεμβρίου

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e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών ως τις 4 Σεπτεμβρίου
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  • Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 88.816.664,80 ευρώ σε 116.143 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει ποσά για προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές, εφάπαξ και επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 28 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 2 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Οι πληρωμές καλύπτουν διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως συνταξιούχους, μητέρες, ανέργους και συμμετέχοντες σε προγράμματα απασχόλησης.
  • Στόχος των πληρωμών είναι η υποστήριξη των δικαιούχων με κοινωνικές παροχές και επιδόματα.
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Συνολικά 88.816.664,80 ευρώ θα καταβληθούν σε 116.143 δικαιούχους, από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 31 Αυγούστου, θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026,
  • στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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