Νότια Καρολίνα: Νεκρός αστυνομικός και ο δράστης σε ανταλλαγή πυροβολισμών

Ένας 29χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε στην πόλη Κολούμπια, όταν δέχθηκαν πυρά από σεσημασμένο κακοποιό.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νότια Καρολίνα: Νεκρός αστυνομικός και ο δράστης σε ανταλλαγή πυροβολισμών
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός και ένας δεύτερος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής ανταλλαγής πυροβολισμών σε πάρκο της Κολούμπια στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, το πρωί του Σαββάτου, μετά από κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Νεκρός από τα πυρά των αρχών έπεσε και ο 33χρονος δράστης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολούμπια, Σκιπ Χόλμπρουκ, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν μια γυναίκα κάλεσε τις αρχές καταγγέλλοντας ότι ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί περιοριστικό διάταγμα, προκαλούσε φθορές στην κατοικία της. Ο 29χρονος αστυνομικός Κρίστοφερ ΝτεΛονγκ έφτασε άμεσα στο σημείο, διαπιστώνοντας πως ο ύποπτος είχε ήδη αποχωρήσει. Λίγο μετά τις 10:30, φεύγοντας από την οικία, ο ΝτεΛονγκ εντόπισε σε κοντινή απόσταση ένα ύποπτο άτομο δίπλα σε όχημα που ταίριαζε με τις περιγραφές του θύματος και ζήτησε άμεσα ενισχύσεις.

Στο σημείο έσπευσε ως υποστήριξη ο αστυνομικός Ντέιβιντ Ντίμοκ. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ο Ντίμοκ ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου ότι οι αστυνομικοί είχαν δεχθεί σφαίρες και πως ο δράστης ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Σεσημασμένος σε τέσσερις πολιτείες ο δράστης

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 33χρονος Άνταμ Τάιλερ Ντάουντι, ένα άτομο με βαρύ ποινικό μητρώο και συλλήψεις σε τουλάχιστον τέσσερις πολιτείες για διατάραξη κοινής ειρήνης, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, απείθεια προς το δικαστήριο και παραβίαση όρων αναστολής.

Ο 29χρονος ΝτεΛονγκ, ο οποίος υπηρετούσε στο σώμα τα τελευταία δύο χρόνια, άφησε πίσω του τη σύζυγό του και δύο μικρά παιδιά. Την ίδια ώρα, ο δεύτερος αστυνομικός, Ντέιβιντ Ντίμοκ, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Διεύθυνση Επιβολής του Νόμου της Νότιας Καρολίνας.

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