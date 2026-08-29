ΗΠΑ: Αθώα έκρινε ο δικαστής τη μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της – Έπασχε από επιλόχεια ψύχωση

Snapshot Η μητέρα Ντιμόνε Φλέμινγκ κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο λόγω επιλόχειας ψύχωσης όταν σκότωσε τα δύο παιδιά της.

Ήταν σε σοβαρή ψυχωτική κατάσταση με παραισθήσεις και πίστευε ότι οι πράξεις της ήταν απαραίτητες για να προστατεύσει τα παιδιά.

Η Φλέμινγκ είχε διαγνωσθεί με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και δεν έπαιρνε τα φάρμακά της, ενώ η καθημερινή χρήση μαριχουάνας επιδείνωσε τα συμπτώματά της.

Οι εισαγγελείς αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε δίωξη, θεωρώντας ότι η δίκη δεν θα εξυπηρετούσε τη δικαιοσύνη, και η Φλέμινγκ αναμένεται να παραμείνει σε ψυχιατρική νοσηλεία.

Ο πρώην σύντροφός της έχει δηλώσει συγχώρεση και υποστήριξη προς τη Φλέμινγκ, αναγνωρίζοντας την αγάπη της προς τα παιδιά. Snapshot powered by AI

Αθώα κρίθηκε από το δικαστήριο των ΗΠΑ μία μητέρα που έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δύο μικρά παιδιά της.

Η 26χρονη, Ντιμόνε Φλέμινγκ κρίθηκε ότι εξαιτίας ψυχικής ασθένειας ή διαταραχής δεν ήταν υπεύθυνη για τους θανάτους των δύο παιδιών της, του 3χρονου Ντάισον Φλέμινγκ και του 11 μηνών Οκτάβιους Κανάντα, σε έναν οικογενειακό ξενώνα στο Μπρονξ.

Τη νύχτα των δολοφονιών, η Φλέμινγκ βρισκόταν σε «σοβαρή ψυχωτική κατάσταση και είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα», σύμφωνα με τον ψυχίατρο Έρικ Γκόλντσμιθ. Ο Γκόλντσμιθ εξέτασε και αξιολόγησε τη Φλέμινγκ κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας.

Δήλωσε ότι η Φλέμινγκ είχε παραισθήσεις, ήταν πεπεισμένη ότι ο κόσμος πλησίαζε στο τέλος του και πίστευε ότι ένα πνεύμα είχε εισβάλει στο σώμα της. «Η κυρία Φλέμινγκ πίστευε ότι οι πράξεις της ήταν απαραίτητες για να προστατεύσει ή να “καθαρίσει” τα παιδιά της», σημειώνεται στην έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Πριν από τους φόνους, η Φλέμινγκ είχε υποβληθεί σε θεραπεία σε νοσοκομείο του Κουίνς για δύο μήνες. Είχε διαγνωστεί μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και της είχαν συνταγογραφηθεί ψυχοτρόπα φάρμακα.

Ωστόσο, η μητέρα των δύο παιδιών δεν έπαιρνε τα φάρμακά της σύμφωνα με τη συνταγή. Αντίθετα κατανάλωνε μαριχουάνα καθημερινά και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό επιδείνωσε τα συμπτώματα της ψυχικής υγείας της.

Οι ψυχιατρικές εξετάσεις που διατάχθηκαν τόσο από την εισαγγελία όσο και από την υπεράσπιση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Φλέμινγκ βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης τη στιγμή των αιματηρών δολοφονιών.

Η νύχτα των δολοφονιών

Τη νύχτα της 26ης Νοεμβρίου 2022, ένας υπάλληλος του ξενώνα στο Μπρονξ κάλεσε την αστυνομία αφού έλαβε αναφορές για νερό και καπνό που έβγαιναν από το διαμέρισμα της Φλέμινγκ.

Η αστυνομία βρήκε τη Φλέμινγκ να «συμπεριφέρεται παράλογα» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση. Οι αστυνομικοί δεν πρόσεξαν αρχικά ότι τα δύο παιδιά ήταν νεκρά και βρίσκοταν κάτω από ένα σωρό ρούχων στην μπανιέρα. Ένας γείτοντας είχε πληροφορήσει τους αστυνομικούς ότι τα παιδιά ήταν με τον πατέρα τους εκείνο το βράδυ. Μετέφεραν την 26χρονη στο αστυνομικό τμήμα και λίγη ώρα αργότερα ο τότε σύντροφος της Φλέμινγκ και πατέρας του 11 μηνών Οκτάβιου, Κολόμβος Κανάδα, βρήκε τα δύο μικρά αγόρια αναίσθητα στο διαμέρισμα και κάλεσε την αστυνομία.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν τότε στην εφημερίδα New York Post ότι η Φλέμινγκ φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία των δύο μικρών γιων της και έκανε δηλώσεις σχετικά με τον «διάβολο» στους αστυνομικούς.

Στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η δίκη της Φλέμινγκ για διπλή δολοφονία δεν θα εξυπηρετούσε τη δικαιοσύνη. «Η δίωξη των μητέρων δεν αποτρέπει και δεν μπορεί να αποτρέψει την τέλεση αυτών των εγκλημάτων, αλλά ο δημόσιος διάλογος ίσως να το καταφέρει», δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα του Μπρονξ, Τίφανι Γουίτσμαν.

«Είναι σημαντικό να μιλάει ο κόσμος γι’ αυτό, και ελπίζω να συνεχίσει να το συζητά», πρόσθεσε η εισαγγελέας. Η Φλέμινγκ, η οποία δεν έχει ακόμη αποφυλακιστεί, θα υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση από ψυχιάτρους που όρισε το δικαστήριο και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στη δικαστική αίθουσα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο δικαστής αναμένεται να εκδώσει απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα και το αν η Φλέμινγκ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους άλλους. Αν και θα αποφύγει τη φυλάκιση, η Φλέμινγκ πιθανότατα θα παραμείνει σε νοσηλεία για μήνες αν όχι για χρόνια. Ο πρώην σύντροφός της, Κολόμβος Κανάδα παρέστη στο δικαστήριο τη Δευτέρα και δήλωσε ότι συγχωρεί τη Φλέμινγκ για ό,τι έκανε πριν από τέσσερα χρόνια. «Είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Αγαπούσε τα παιδιά», τόνισε.