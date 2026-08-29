ΗΠΑ: Επιβεβαίωσαν ότι απέλασαν στην Βρετανία τον Μίλο Γιαννόπουλος

Snapshot Ο Μίλο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την ICE την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης.

Απελάθηκε την Παρασκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα καταγωγής του, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ το 2019, αλλά παρέμεινε παράνομα μετά τη λήξη της βίζας του.

Δικαστής εξέδωσε τελική απόφαση απέλασης στις 22 Ιουλίου μετά από μη εμφάνιση του Γιαννόπουλου σε ακρόαση μετανάστευσης. Snapshot powered by AI

Ο ακροδεξιός σχολιαστής και ακτιβιστής, Μίλο Γιαννόπουλος απελάθηκε την Παρασκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Μίλο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνας, καθώς είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας του, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Κρατήθηκε από την ICE στη Λουιζιάνα και απελάθηκε. Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την ICE την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης, στο Κένερ της Λουιζιάνα. Απελάθηκε «πίσω στη χώρα καταγωγής του» την Παρασκευή, όπως ανέφερε το DHS στο CNN.

Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά «επέλεξε να παραμείνει στη χώρα πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας», ανέφερε το DHS σε ανακοίνωση στο Χ με την οποία γνωστοποίησε τη σύλληψή του. Δικαστής εξέδωσε τελική απόφαση απέλασης για τον Γιαννόπουλο στις 22 Ιουλίου, αφού δεν εμφανίστηκε σε ακρόαση για θέματα μετανάστευσης, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο.