Μίλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από άνδρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις ΗΠΑ

Snapshot Ο Μίλο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και αντιμετωπίζει διαδικασία απέλασης.

Η σύλληψή του έγινε στη Νέα Ορλεάνη, όπου κρατείται σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα.

Ο Γιαννόπουλος βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη για μια συναυλία με καλλιτέχνη γνωστό ως Kanye West.

Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ είχε καταγγείλει προηγουμένως τον Γιαννόπουλο στην ICE. Snapshot powered by AI

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής, Μίλο Γιαννόπουλος συνελήφθη από άνδρες της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) και αντιμετωπίζει διαδικασία για την απέλασή του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και έγγραφα, που επικαλείται το δίκτυο CBS.

Ο Μίλος Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι Βρετανός, συνελήφθη στην περιοχή της Νέας Ορλεάνης και κρατείται σε κέντρο κράτησης της ICE στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιαννόπουλος βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη εν όψει μιας συναυλίας στην οποία ο καλλιτέχνης που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Kanye West επρόκειτο να εμφανιστεί την Παρασκευή το βράδυ.

Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που δημοσίευσε την είδηση για την σύλληψη του Γιαννόπουλου.Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, έγραψε στο X ότι είχε καταγγείλει τον Γιαννόπουλο στην ICΕ.