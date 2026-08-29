Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του
Ο οκτάχρονος χορευτής που «έκλεψε» την παράσταση με τις φιγούρες του
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Ένας μόλις οκτώ ετών χορευτής ξεχώρισε στην πολιτιστική εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη η ζωή», που πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.
Μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο, ο μικρός χορευτής ανέλαβε τον ρόλο του πρωτοχορευτή και οδήγησε τον κύκλο στη σούστα, κερδίζοντας από τα πρώτα του βήματα το θερμό χειροκρότημα των θεατών.
Δείτε το βίντεο στο daynight.gr.
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