Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

Μπροστά σε ένα απρόοπτο περιστατικό βρέθηκε τουρίστρια στα Χανιά, όταν επιχείρησε να παρκάρει κοντά στη Δημοτική Αγορά το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ένας άνδρας την προσέγγισε και παρουσιάστηκε ως παρκαδόρος, υποδεικνύοντάς της μια διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Για την «υπηρεσία» του, φέρεται να της ζήτησε χρήματα.

Η τουρίστρια, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν επρόκειτο για νόμιμο παρκαδόρο, του έδωσε το ποσό των 50 ευρώ. Στη συνέχεια αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενημέρωσε τις Αρχές.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.