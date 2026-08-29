«Φτιάξε ένα καλό, τα κλασικά και βάλε ένα δωράκι» – Οι συνομιλίες της τραγουδίστριας με το κύκλωμα

«Τα κλασικά», «ένα δωράκι» και «ένα καλό» – Πώς φέρεται να συνεννοείτο η τραγουδίστρια με το κύκλωμα για τις παραδόσεις χωρίς να κατονομάζει τις ναρκωτικές ουσίες

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

«Φτιάξε ένα καλό, τα κλασικά και βάλε ένα δωράκι» – Οι συνομιλίες της τραγουδίστριας με το κύκλωμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
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Σε κάθε παράνομη δράση, υπάρχουν κωδικές ονομασίες. Λέξεις καθημερινές, σχεδόν αθώες. «Ένα καλό», «τα κλασσικά», «ένα δωράκι». Φράσεις που θα μπορούσαν να αφορούν οτιδήποτε. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία εις βάρος κυλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, όμως, αποκτούν διαφορετικό νόημα, καθώς αποτελούσαν τον κώδικα επικοινωνίας για τις παραδόσεις και τις παραλαβές των ουσιών, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Ανάμεσα στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, βρίσκεται και εκείνη μίας λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία εμφανίζεται ως πελάτισσα του κυκλώματος, σύμφωνα με τη δικογραφία. Οι διάλογοι περιγράφουν συνεννοήσεις για το σημείο συνάντησης, την παραλαβή, αλλά και την ποιότητα της προηγούμενης ποσότητας.

Οι συνομιλητές αποφεύγουν τις ευθείες αναφορές στις ουσίες και χρησιμοποιούν εκφράσεις που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λειτουργούν ως κωδικοί.

– Τραγουδίστρια: «Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα».

Λίγο αργότερα, η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορά που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές φέρονται να επικοινωνούσαν χωρίς να κατονομάζουν ευθέως αυτό που ζητούσαν.

– Τραγουδίστρια: «Έλα …, συνέταιρε».

– 41χρονος: «Κόψε τις μαλ…, πες μου κανένα τραγούδι».

– Τραγουδίστρια: «Χα, χα… ε, άκου να σου πω. Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα».

Σε άλλη χρονική στιγμή, η συζήτηση επιστρέφει στη συμφωνία που, όπως ακούγεται, αφορά τις μεταξύ τους συναλλαγές.

– Τραγουδίστρια: «Κομπλέ είμαστε μάλλον εκεί… Μέχρι το βράδυ θα σού ‘χω… θα σου πω…».

– 41χρονος: «Εντάξει, έλα».

– Τραγουδίστρια: «Το πρωί ήπια καφέ, μαζί ήμασταν».

– 41χρονος: «Ναι».

– Τραγουδίστρια: «Ωραία. Έλα από δω τώρα. Ξέρεις, τα κλασσικά. Ένα πολύ καλό, καλό και βάλε κανένα… λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις».

– 41χρονος: «Ναι, ναι… Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα, γειά».

Η τραγουδίστρια επανέρχεται στη συμφωνία και ζητά να γνωρίζει από πού θα προμηθεύεται στο εξής:

– Τραγουδίστρια: «Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;».

– 41χρονος: «Κάτσε καλά τώρα».

– Τραγουδίστρια: «Δεν κάθομαι, ρε, όχι».

– 41χρονος: «Έλα».

– Τραγουδίστρια: «Έλα! Μην αργείς».

Άλλη συνομιλία:

– 41χρονος: «Έλα».

– Τραγουδίστρια: «Συγγνώμη, δεν είδες ότι σε έπαιρνα τηλέφωνο;».

– 41χρονος: «M;».

– Τραγουδίστρια: Δεν είδες ότι σ’ έπαιρνα τηλέφωνο κι εγώ κι ο …;».

– 41χρονος: «Τώρα ξύπνησα».

– Τραγουδίστρια: «Τώρα ξύπνησες; Και μ’ αφήνεις, έχω φύγει, πάω για δουλειά χωρίς… εε… και μ’ άφησες έτσι. Τι να πω, ρε; Τι να πω; Τελοσπάντων. Έλα, γειά».

Σε άλλη μία από τις συνομιλίες που ξεχωρίζουν στη δικογραφία, η γυναίκα έχει ήδη ξεκινήσει για το ραντεβού. Πρώτα επιβεβαιώνει το σημείο της συνάντησης και στη συνέχεια περνά στο ζητούμενο.

– Τραγουδίστρια: «Έχω ξεκινήσει… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι;»

Αφού παίρνει καταφατική απάντηση, προσθέτει:

– Τραγουδίστρια: «Εντάξει, φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε».

– Μέλος κυκλώματος: «Τι πικρό;».

– Τραγουδίστρια: «Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα».

– Μέλος κυκλώματος: «Το ίδιο είναι»

– Τραγουδίστρια: «Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε».

– Τραγουδίστρια: «Λοιπόν, άκου φιλαράκι για να μην τα πολύ λέμε, έτσι; Γιατί… Φέρε ένα 60άρι, να είναι κανονικό όμως. Αν θες την εκτίμησή μου και θες να έχουμε πορεία και συνέχεια αδερφέ, ένα κανονικό 60άρι, γιατί πίστεψέ με και από αλλού τόσο το παίρνω, κανονικό όμως».

– 41χρονος: «Γιατί πήρες να μου πεις αυτά τα πράγματα τώρα, ρε;».

– Τραγουδίστρια: «Γιατί πήρα να σ’ τα πω;».

– 41χρονος: «Ναι».

– Τραγουδίστρια: «Για να μην έχουμε συντριβές».

– 41χρονος: «Λοιπόν, κλείσε έλα».

– Τραγουδίστρια: «Άντε, κανονικό αδερφέ».

Ραντεβού, «δέματα» και το ghost phone

Ο 41χρονος, που περιγράφεται στη δικογραφία ως αρχηγικό μέλος, είχε δημιουργήσει σταθερό πελατολόγιο και να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως στη Δυτική Αττική.

Οι τρόποι παράδοσης διέφεραν ανάλογα με τον πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι πήγαιναν στο σπίτι του, ενώ σε άλλες έκλειναν ραντεβού σε συγκεκριμένα σημεία. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιείτο και μεταφορική εταιρεία για την αποστολή συσκευασμένων ποσοτήτων, τις οποίες στις συνομιλίες αποκαλούσαν «δέματα».

Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση εμφανίζεται κι ένας επαγγελματίας ψυχολόγος στον Πειραιά, τον οποίο ο 41χρονος φέρεται να αποκαλούσε «γιατρό». Μέσω αυτού, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να εξασφάλιζε και άλλες ουσίες, πέρα από κοκαΐνη και κάνναβη, μεταξύ των οποίων MDMA, LSD και χάπια.

Για τις επικοινωνίες που αφορούσαν τη διακίνηση, ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε ghost phone, δηλαδή τηλεφωνική σύνδεση που δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά του στοιχεία.

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