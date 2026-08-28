Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Στο κύκλωμα και ψυχολόγος

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται, καθώς και 18 άγνωστα μέχρι στιγμής άτομα.

Από την αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών προέκυψε ότι ένας 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Ο 41χρονος φέρεται να προμηθευόταν και να διακινούσε κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη, ενώ, είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, όπως MDMA, LSD και ναρκωτικά σε μορφή χαπιών. Για την αποθήκευση των ουσιών χρησιμοποιούσε την κατοικία του στο Χαϊδάρι.

Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν είτε στην οικία του, είτε σε κοντινά σημεία, ενώ παραδόσεις γίνονταν και μέσω μεταφορικής εταιρείας, με τις ουσίες να αποστέλλονται σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος φέρεται να διέθετε σταθερό πελατολόγιο και να λάμβανε μέτρα για να αποφεύγει τον εντοπισμό του, χρησιμοποιώντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone» και κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό στις επικοινωνίες του.

Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 90 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, συνολικής αξίας 3.800 ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου, ο 41χρονος και ένας ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Κατά τις σωματικές έρευνες βρέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη και ένας 45χρονος, ο οποίος είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και σε γραφείο, κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης.

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα».

522,5 γραμμάρια κεταμίνης.

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

56,2 γραμμάρια MDMA.

39 γραμμάρια ecstasy.

180 φαρμακευτικά χάπια.

100 καραμέλες κάνναβης.

103 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας 3MMC.

15.565 ευρώ.

6 ζυγαριές ακριβείας.

2 οχήματα.

1 μοτοσυκλέτα και

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.