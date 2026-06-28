Φωτιά τώρα στην Κόρινθο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Σοφικό

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό», αναφέρει στο μήνυμα η Πολιτική Προστασία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

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