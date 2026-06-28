Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 τα βράδυ, λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Στη χερσόνησο της Κασσάνδρας απαγορεύεται η κίνηση στην τοποθεσία «Κορυφογραμμή» μεταξύ Κασσανδρινου και Αγίας Παρασκευής και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» (Παλιουρίου),

Στη Χερσόνησο Σιθωνίας στην Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη από την Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της ΠΕ Χαλκιδικής.

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