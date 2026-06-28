Γαλλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σε συναγερμό βρίσκονται οι γαλλικές Αρχές έπειτα από συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφους στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία, το πρωί της Κυριακής (28/06) κοντά στο σούπερ μάρκετ Auchan.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο της Νανσί, μεταφέροντας ομάδα αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν το πρώτο τους άλμα.

Σε αυτό επέβαιναν περίπου δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα γαλλικά Μέσα ενημέρωσης. Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο και έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας.

«Αποφύγετε οπωσδήποτε την περιοχή της οδού Salvador Allende. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, μην μεταβείτε εκεί», ανέφερε η εθνική αστυνομία σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, «θα μεταβεί στην περιοχή το συντομότερο δυνατόν», όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο TF1/LCI.