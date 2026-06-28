Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

Η θαυμάστρια του που δεν χάνει εμφάνιση

Newsbomb

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό
Daynight.gr
LIFESTYLE
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Ο Πάνος Βλάχος συνεχίζει την καλοκαιρινή περιοδεία του, περνώντας από την Κρήτη, όπου και χάρισε ένα ανεπανάληπτο στιγμιότυπο σε όσους βρέθηκαν στη συναυλία του.

Συγκεκριμένα ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε στο Ρέθυμνο και δεν έχασε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μια θαυμάστριά του, η οποία δίνει σταθερά κάθε χρόνο το παρόν στις συναυλίες του.

Ο λόγος για την κυρία Κατερίνα η οποία βρέθηκε και με τον αυθορμητισμό της πλησίασε τον τραγουδοποιό με σκοπό να του εκφράσει την αγάπη της.

Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.

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