Dom van Keulen: Αποκρυπτογραφήθηκε ο θησαυρός του «χρυσού» ναυαγίου ύστερα από τρεις δεκαετίες

Χρυσά νομίσματα και κοσμήματα που ανασύρθηκαν από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το ναυάγιο

Snapshot Το φορτίο περιλάμβανε 9.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα της Μπαρμπαριάς, 320 δέρματα αιγών, 150 σάκους κόμμεος και 64 σάκους νίτρου.

Το πλοίο βυθίστηκε το 1633 μετά από σφοδρή θαλασσοταραχή, με το πλήρωμα να διασώζεται πλήρως.

Περισσότερα από 400 νομίσματα και άλλα αντικείμενα από το ναυάγιο εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο και προέρχονται από τη μαροκινή δυναστεία των Σααντιτών.

Η ανακάλυψη αποκαλύπτει στοιχεία για το θαλάσσιο εμπόριο του 17ου αιώνα μεταξύ Μαρόκου, Ολλανδίας και Βρετανίας, καθώς και για τον πλούτο της δυναστείας των Σααντιτών. Snapshot powered by AI

Ο θησαυρός εκατοντάδων χρυσών νομισμάτων που κρυβόταν σ' ένα ναυάγιο στα ανοιχτά των βρετανικών ακτών, ταυτοποιήθηκε τελικά έπειτα από 30 χρόνια ερευνών.

Το ηλικίας 400 ετών πλοίο, το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Ντέβον της Αγγλίας, αναγνωρίστηκε ως το ολλανδικό εμπορικό «Dom van Keulen», το οποίο είχε αποπλεύσει από το Μαρόκο με προορισμό την Ολλανδία το φθινόπωρο του 1633.

Το σκάφος εντοπίστηκε από την αρχαιολογική ομάδα South West Maritime Archaeology Group. Το φορτίο του περιλάμβανε 9.000 δουκάτα της Μπαρμπαριάς (χρυσά ή ασημένια νομίσματα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη εκείνη την εποχή) και χρυσά μαροκινά νομίσματα, καθώς και 320 δέρματα αιγών, 150 σάκους αραβικού κόμμεος και 64 σάκους νίτρου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ταυτοποίησης έγινε μέσω του νέου βιβλίου με τίτλο «Από το Μαρόκο στις Ακτές της Αγγλίας: Η Ιστορία του Dom van Keulen και του Εντυπωσιακού Φορτίου του».

«Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου είχε διασωθεί αμέσως μετά το συμβάν, ωστόσο περισσότερα από 400 νομίσματα παρέμειναν στον βυθό της θάλασσας μέχρι την ανακάλυψή τους από την Αρχαιολογική Ομάδα το 1995», δήλωσε ο καθηγητής Dave Parham, καθηγητής θαλάσσιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ και συνεκδότης του βιβλίου, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με το Βρετανικό Μουσείο για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Ο ανεξάρτητος ιστορικός Ian Friel, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίηση του πλοίου, εντόπισε έγγραφα στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας σχετικά με το ταξίδι από το Μαρόκο προς την Ολλανδία, κατά τη διάρκεια του οποίου το πλήρωμα «βρέθηκε αντιμέτωπο με σφοδρή θαλασσοταραχή».

Το πλοίο παρουσίασε εισροή υδάτων και βυθίστηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σάλκομπ, στα νότια παράλια της Αγγλίας, με το σύνολο του πληρώματος ωστόσο να διασώζεται.

Τα 400 χρυσά νομίσματα, μαζί με άλλα αντικείμενα από το φορτίο του ναυαγίου, εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο Βρετανικό Μουσείο. Όλα τους προέρχονται από την Ακτή της Μπαρμπαριάς, το σημερινό Μαρόκο. Πρόκειται για μια επιλογή θησαυρών της μαροκινής δυναστείας των Σααντιτών (16ος-17ος αιώνας μ.Χ.) που βρέθηκαν στον κόλπο του Σάλκομπ στο Ντέβον.

«Η ανακάλυψη αφρικανικού χρυσού στον βυθό της θάλασσας, στα ανοιχτά των ακτών του Ντέβον, ήταν ένα συγκλονιστικό εύρημα», επεσήμανε ο Jeremy D. Hill, επικεφαλής ερευνών του Βρετανικού Μουσείου. «Γέννησε αμέτρητα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί».

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα απαιτούσε τη συστηματική συνεργασία μιας πολυμελούς ομάδας ειδικών για πολλά έτη. Πλέον, η ιστορία μπορεί να ειπωθεί στην ολότητά της, προσφέροντας απτές αποδείξεις για το ακμάζον θαλάσσιο εμπόριο του 17ου αιώνα που συνέδεε το Μαρόκο, τις Κάτω Χώρες και τη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, ρίχνει φως στην ιστορία του εμπορίου του αφρικανικού χρυσού, καθώς και στον πλούτο και την αρχιτεκτονική των Σααντιτών Σαρίφ, της αραβικής δυναστείας που κυβέρνησε το Μαρόκο από το 1549 έως το 1659.

«Το εύρημα αυτό μας υπενθυμίζει πόσα πολλά μυστικά κρύβονται ακόμη κάτω από τις θάλασσές μας», κατέληξε ο Hill.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης