Dom van Keulen: Αποκρυπτογραφήθηκε ο θησαυρός του «χρυσού» ναυαγίου ύστερα από τρεις δεκαετίες

Ο χαμένος θησαυρός των Σααντιτών - Το μαροκινό χρυσάφι που «πιάστηκε» στις αγγλικές ακτές

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Dom van Keulen: Αποκρυπτογραφήθηκε ο θησαυρός του «χρυσού» ναυαγίου ύστερα από τρεις δεκαετίες

Χρυσά νομίσματα και κοσμήματα που ανασύρθηκαν από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το ναυάγιο

British Museum / SWNS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το φορτίο περιλάμβανε 9.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα της Μπαρμπαριάς, 320 δέρματα αιγών, 150 σάκους κόμμεος και 64 σάκους νίτρου.
  • Το πλοίο βυθίστηκε το 1633 μετά από σφοδρή θαλασσοταραχή, με το πλήρωμα να διασώζεται πλήρως.
  • Περισσότερα από 400 νομίσματα και άλλα αντικείμενα από το ναυάγιο εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο και προέρχονται από τη μαροκινή δυναστεία των Σααντιτών.
  • Η ανακάλυψη αποκαλύπτει στοιχεία για το θαλάσσιο εμπόριο του 17ου αιώνα μεταξύ Μαρόκου, Ολλανδίας και Βρετανίας, καθώς και για τον πλούτο της δυναστείας των Σααντιτών.
Snapshot powered by AI

Ο θησαυρός εκατοντάδων χρυσών νομισμάτων που κρυβόταν σ' ένα ναυάγιο στα ανοιχτά των βρετανικών ακτών, ταυτοποιήθηκε τελικά έπειτα από 30 χρόνια ερευνών.

Το ηλικίας 400 ετών πλοίο, το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Ντέβον της Αγγλίας, αναγνωρίστηκε ως το ολλανδικό εμπορικό «Dom van Keulen», το οποίο είχε αποπλεύσει από το Μαρόκο με προορισμό την Ολλανδία το φθινόπωρο του 1633.

Το σκάφος εντοπίστηκε από την αρχαιολογική ομάδα South West Maritime Archaeology Group. Το φορτίο του περιλάμβανε 9.000 δουκάτα της Μπαρμπαριάς (χρυσά ή ασημένια νομίσματα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη εκείνη την εποχή) και χρυσά μαροκινά νομίσματα, καθώς και 320 δέρματα αιγών, 150 σάκους αραβικού κόμμεος και 64 σάκους νίτρου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ταυτοποίησης έγινε μέσω του νέου βιβλίου με τίτλο «Από το Μαρόκο στις Ακτές της Αγγλίας: Η Ιστορία του Dom van Keulen και του Εντυπωσιακού Φορτίου του».

«Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου είχε διασωθεί αμέσως μετά το συμβάν, ωστόσο περισσότερα από 400 νομίσματα παρέμειναν στον βυθό της θάλασσας μέχρι την ανακάλυψή τους από την Αρχαιολογική Ομάδα το 1995», δήλωσε ο καθηγητής Dave Parham, καθηγητής θαλάσσιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ και συνεκδότης του βιβλίου, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με το Βρετανικό Μουσείο για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Ο ανεξάρτητος ιστορικός Ian Friel, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίηση του πλοίου, εντόπισε έγγραφα στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας σχετικά με το ταξίδι από το Μαρόκο προς την Ολλανδία, κατά τη διάρκεια του οποίου το πλήρωμα «βρέθηκε αντιμέτωπο με σφοδρή θαλασσοταραχή».

Το πλοίο παρουσίασε εισροή υδάτων και βυθίστηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σάλκομπ, στα νότια παράλια της Αγγλίας, με το σύνολο του πληρώματος ωστόσο να διασώζεται.

Τα 400 χρυσά νομίσματα, μαζί με άλλα αντικείμενα από το φορτίο του ναυαγίου, εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο Βρετανικό Μουσείο. Όλα τους προέρχονται από την Ακτή της Μπαρμπαριάς, το σημερινό Μαρόκο. Πρόκειται για μια επιλογή θησαυρών της μαροκινής δυναστείας των Σααντιτών (16ος-17ος αιώνας μ.Χ.) που βρέθηκαν στον κόλπο του Σάλκομπ στο Ντέβον.

«Η ανακάλυψη αφρικανικού χρυσού στον βυθό της θάλασσας, στα ανοιχτά των ακτών του Ντέβον, ήταν ένα συγκλονιστικό εύρημα», επεσήμανε ο Jeremy D. Hill, επικεφαλής ερευνών του Βρετανικού Μουσείου. «Γέννησε αμέτρητα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί».

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα απαιτούσε τη συστηματική συνεργασία μιας πολυμελούς ομάδας ειδικών για πολλά έτη. Πλέον, η ιστορία μπορεί να ειπωθεί στην ολότητά της, προσφέροντας απτές αποδείξεις για το ακμάζον θαλάσσιο εμπόριο του 17ου αιώνα που συνέδεε το Μαρόκο, τις Κάτω Χώρες και τη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, ρίχνει φως στην ιστορία του εμπορίου του αφρικανικού χρυσού, καθώς και στον πλούτο και την αρχιτεκτονική των Σααντιτών Σαρίφ, της αραβικής δυναστείας που κυβέρνησε το Μαρόκο από το 1549 έως το 1659.

«Το εύρημα αυτό μας υπενθυμίζει πόσα πολλά μυστικά κρύβονται ακόμη κάτω από τις θάλασσές μας», κατέληξε ο Hill.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Στα δύο η χώρα για τη συμφωνία με το Ισραήλ – Νέα πλήγμα του ισραηλινού στρατού στον νότο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco - 14 Σαουδάραβες νεκροί

16:00ΕΥ ΖΗΝ

7 τροφές με περισσότερη πρωτεΐνη από μια κουταλιά φυστικοβούτυρο

15:56ΠΑΙΔΕΙΑ

«Ανοιχτό» και το καλοκαίρι το Ψηφιακό Φροντιστήριο για τους μαθητές

15:47LIFESTYLE

Η Μενεγάκη συνάντησε τον «King Kong» στην Ιταλία: Στιγμές ευτυχίας με τον Ματέο και την κόρη τους

15:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε σχεδόν 30% η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες 

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Dom van Keulen: Αποκρυπτογραφήθηκε ο θησαυρός του «χρυσού» ναυαγίου ύστερα από τρεις δεκαετίες

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αμόνι Κορινθίας

15:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Σκέρτσου σε Τσίπρα: Δεύτερη Φορά Αριστερά, δεύτερη φορά «ηθικό πλεονέκτημα»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb πίσω από τις κλειστές πόρτες του ελληνικού CSI - Τα αόρατα ίχνη που αποκάλυψαν την αλήθεια στην υπόθεση Καραϊβάζ, Καρολάιν και μικρής Άννυ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών στο Τομπλέν

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε το εγκλωβισμένο άτομο στο μπαλκόνι

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τροπικά δάση: «Καμπανάκι» για τους 10 μεγαλύτερους «πνεύμονες» του πλανήτη που απειλούνται

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

14:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Δεν ξέρω καν πού είναι η Βοσνία στον χάρτη» – Αντιδράσεις για τα ασεβή σχόλια Αμερικανίδας ρεπόρτερ

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κόρινθο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Σοφικό

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Aπογραφή ανελκυστήρων: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις πριν λήξει η προθεσμία στις 30 Ιουνίου

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Μαρτυρίες στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Νόμιζε ότι είχε άχρηστα τσιμεντένια αγάλματα στον κήπο αλλά αποδείχθηκαν σπάνια μαρμάρινα αριστουργήματα του 18ου αιώνα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών στο Τομπλέν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κόρινθο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Σοφικό

17:42LIFESTYLE

Δέκα (+1) μεγάλα «καψουροτράγουδα» της δεκαετίας του '70

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb πίσω από τις κλειστές πόρτες του ελληνικού CSI - Τα αόρατα ίχνη που αποκάλυψαν την αλήθεια στην υπόθεση Καραϊβάζ, Καρολάιν και μικρής Άννυ

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Από πίτσα και παγωτά έως vegan μπέργκερ και… τυροκαυτερή: Το νέο μενού στον ελληνικό στρατό που ξαφνιάζει τους νεοσύλλεκτους

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια - Ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Στο μικροσκόπιο η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης και το κινητό της

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αμόνι Κορινθίας

07:05LIFESTYLE

Ο μουσικός Χρήστος Σκόνδρας μιλάει στο Newsbomb για το βαρύ ζεϊμπέκικο του Νταφόε: «Ήθελε να μάθει τα πάντα για τον χορό» - Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της νέας ταινίας για τον Ωνάση

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη σκηνή στη λαϊκή - Η διπλή ζωή του Ισορροπιστή: «Όταν σβήνουν τα φώτα, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι»

08:45LIFESTYLE

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

09:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το λαμπερό τριήμερο πάρτι και οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης στην Πάρο

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

15:47LIFESTYLE

Η Μενεγάκη συνάντησε τον «King Kong» στην Ιταλία: Στιγμές ευτυχίας με τον Ματέο και την κόρη τους

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μερικής απασχόλησης της Uber αποκαλύπτει το ακριβές ποσό που έχει βγάλει μέσα σε 9 εβδομάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ