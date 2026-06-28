Μουντιάλ 2026: «Δεν ξέρω καν πού είναι η Βοσνία στον χάρτη» – Σάλος με σχόλια Αμερικανίδας ρεπόρτερ

«Θύελλα» αντιδράσεων έχουν προκαλέσει ανάρμοστα και ασεβή σχόλια μίας ρεπόρτερ από την Καλιφόρνια προς τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη κατά τη διάρκεια της κάλυψης του Μουντιάλ, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για μία τοποθέτηση που, όπως παραδέχθηκε, «ξεπέρασε τα όρια».

Η Άμπιγκεϊλ Βελές του ABC7 Los Angeles μετέδιδε από συγκέντρωση φιλάθλων στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, όταν ενημέρωσε το κοινό για τον επόμενο αντίπαλο της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την ήττα με 3–2 από την Τουρκία.

«Στον επόμενο γύρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με τη Βοσνία και ένα πράγμα για τη αυτήν τη χώρα είναι ότι δεν θα μπορούσα να τη δείξω καν στον χάρτη. Δεν ξέρω τίποτα για τη Βοσνία και ούτε θέλω να μάθω, γιατί η Team USA επέστρεψε και είναι καλύτερη από ποτέ», υποστήριξε.

Η Βελέζ, η οποία εργάζεται στο κανάλι από τον Νοέμβριο του 2025, συνέχισε σε ανάλογο τόνο, καλώντας τη βαλκανική χώρα να «προετοιμαστεί ψυχολογικά» για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

«Την επόμενη Τετάρτη είναι. Στη Βοσνία, ετοιμαστείτε γιατί δεν το θέλετε αυτό, αλλά θα το πάρετε», ανέφερε πριν ολοκληρώσει το ρεπορτάζ.

Τα σχόλια προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από φιλάθλους της Βοσνίας στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ, η ρεπόρτερ ζήτησε συγγνώμη μερικές ώρες αργότερα, κάνοντας λόγο για «κακή προσπάθεια χιούμορ» που ξέφυγε από τον έλεγχο.

«Το Μουντιάλ θα έπρεπε να ενώνει τους λαούς σε όλο τον κόσμο και το σχόλιό μου δεν αντανακλά αυτό το πνεύμα», επεσήμανε, ευχόμενη καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες στη διοργάνωση.