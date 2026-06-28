«Ο Νταφόε ήθελε να μάθει τα πάντα για το ζεϊμπέκικο» - Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της ταινίας

Ο μουσικός Χρήστος Σκόνδρας περιγράφει πώς γεννήθηκε το τραγούδι, τη συνεργασία του με τον Γουίλεμ Νταφόε και τα όσα μοιράστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Birthday Party»

Μίλτος Τσεκούρας

«Ο Νταφόε ήθελε να μάθει τα πάντα για το ζεϊμπέκικο» - Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της ταινίας

Ο Χρήστος Σκόνδρας με τον Γουίλεμ Νταφόε

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Snapshot
  • Το ζεϊμπέκικο στη σκηνή της ταινίας Birthday Party, που χορεύει ο Γουίλεμ Νταφόε, δημιουργήθηκε ειδικά για να υπογραμμίσει την συναισθηματικά φορτισμένη κορύφωση της ιστορίας.
  • Η μουσική της ταινίας αποτελεί έναν ολοκληρωμένο δίσκο με συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, με τον Χρήστο Σκόνδρα να επιμελείται τα μέρη του μπουζουκιού και την ενορχήστρωση του ζεϊμπέκικου.
  • Ο Γουίλεμ Νταφόε έδειξε έντονο ενδιαφέρον να κατανοήσει την ουσία και το συναίσθημα του ζεϊμπέκικου, όχι μόνο τα βήματα του χορού.
  • Η συνεργασία του Χρήστου Σκόνδρα με τον μαέστρο Αλέξανδρο Λιβιτσάνο συνέβαλε στην ανάδειξη ενός σύγχρονου και αυθεντικού μουσικού χαρακτήρα που συνδυάζει το παραδοσιακό μπουζούκι με διεθνείς επιρροές.
  • Η συμμετοχή του Χρήστου Σκόνδρα στην ταινία περιλάμβανε και τη φυσική παρουσία στα γυρίσματα, όπου συνεργάστηκε στενά με τον Νταφόε και την υπόλοιπη ομάδα.
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Το ζεϊμπέκικο που χορεύει ο Γουίλεμ Νταφόε στη νέα ταινία Birthday Party αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της.

Πίσω από τη μουσική του βρίσκεται μια δημιουργική σύμπραξη Ελλήνων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και ο καταξιωμένος μουσικός Χρήστος Σκόνδρας, ο οποίος ανέλαβε τα μουσικά μέρη που χρειάζονταν μπουζούκι, ενώ συμμετείχε στην ενορχήστρωση του τραγουδιού «Αρχιπέλαγος 2», το οποίο χόρεψε ο διάσημος ηθοποιός

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Χρήστος Σκόνδρας περιγράφει πώς γεννήθηκε το τραγούδι, τη συνεργασία του με τον Γουίλεμ Νταφόε και τη φιλοσοφία πίσω από το (σύγχρονο) ζεϊμπέκικο που ακούγεται στην ταινία.

ΝΤΑΦΟΕ

Ο σκεφτικός «Ωνάσης» απολάμβάνει τον ήχο του μπουζουκιού

Όπως εξηγεί, η μουσική της ταινίας δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τραγούδι, αλλά αποτελεί έναν ολοκληρωμένο δίσκο, συνοδευόμενο από βιβλίο, με τη συμμετοχή πολλών δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο μαέστρος Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ενώ τις πρωτότυπες συνθέσεις υπογράφει ο Γιώργος Δημάκης. Ο Χρήστος Σκόνδρας επιμελήθηκε τα μέρη του μπουζουκιού και συνεργάστηκε στην ενορχήστρωση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου μουσικού χαρακτήρα της ταινίας.

Ο ταλαντούχος μουσικός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο, τον οποίο χαρακτηρίζει πρωτοπόρο για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το μπουζούκι. Όπως τονίζει, ο μαέστρος έχει τολμήσει να μεταφέρει στο μπουζούκι ακόμη και έργα μοντέρνας κλασικής μουσικής, όπως το Gnossienne, αλλά και να διασκευάσει τραγούδι των Animals, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη μουσική γέφυρα ανάμεσα στο παραδοσιακό ελληνικό όργανο και τις σύγχρονες διεθνείς επιρροές. «Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να φέρει το μπουζούκι σε νέες μουσικές περιοχές και αυτό ήταν που με ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή», σημειώνει.

ΝΤΑΦΟΕ

Η πρόβα του Γουίλεμ Νταφόε

Το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο δεν υπήρχε εξαρχής στον σχεδιασμό της ταινίας. Σύμφωνα με τον Χρήστο Σκόνδρα, η ανάγκη γεννήθηκε όταν οι δημιουργοί αντιλήφθηκαν ότι η σκηνή με τον Νταφόε να χορεύει αποτελούσε σημείο κορύφωσης της ιστορίας και απαιτούσε μια μουσική με ένταση και δραματουργικό βάρος. Ο Γιώργος Δημάκης συνέθεσε αρχικά ένα ορχηστρικό θέμα, το οποίο αργότερα απέκτησε στίχους από την Αλεξάνδρα Επίθετη και ερμηνεύτηκε από τον Γιώργο Μαργαρίτη, ολοκληρώνοντας το μουσικό αποτέλεσμα.

«Θέλαμε να αναβιώσουμε με σύγχρονα στοιχεία την εποχή που ο Αριστοτέλης Ωνάσης διασκέδαζε με τα τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα» τονίζει ο Χρήστος Σκόνδρας.

Στη συνέχεια εξηγεί: «Η σκηνή είναι καθοριστική για την εξέλιξη της ταινίας και χρειαζόταν ένα πολύ δυνατό, στιβαρό ζεϊμπέκικο. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, ο Γιώργος Δημάκης μού είπε ότι χρειαζόταν ένα σύγχρονο ζεϊμπέκικο, με σημερινό ήχο, αλλά με τη δύναμη και την αυθεντικότητα του είδους. Ένα κομμάτι με έντονη παρουσία του μπουζουκιού, γιατί επρόκειτο να συνοδεύσει μια από τις πιο καθηλωτικές σκηνές της ταινίας. Έγραψα τα μέρη του μπουζουκιού και δουλέψαμε μαζί την ενορχήστρωση, ώστε να υπηρετήσει τη συγκεκριμένη σκηνή».

Η συμμετοχή του στην παραγωγή δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Βρέθηκε και στα γυρίσματα της ταινίας στην Κέρκυρα, συμμετέχοντας μάλιστα και ως κομπάρσος στις σκηνές του κεντρικού πάρτι. Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Γουίλεμ Νταφόε, για τον οποίο μιλά με ιδιαίτερο θαυμασμό.

«Είναι ένας απίστευτα επαγγελματίας άνθρωπος. Η παρουσία του σε έκανε να θέλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Δεν μπορούσες να κάνεις κάτι λιγότερο από αυτό που έκανε εκείνος. Ανέβαζε όλη την ομάδα επίπεδο μόνο με τον τρόπο που εργαζόταν», λέει χαρακτηριστικά.

Οι δυο τους πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί και, όπως αποκαλύπτει, ο διάσημος ηθοποιός έδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον να κατανοήσει την ουσία του ζεϊμπέκικου.

«Καθίσαμε μαζί, φάγαμε, μιλήσαμε και με ρωτούσε για το μπουζούκι, αλλά κυρίως για το ζεϊμπέκικο. Ήθελε να καταλάβει τι εκφράζει αυτός ο χορός, τι σκέφτεται ένας άνθρωπος όταν τον χορεύει και ποια είναι η σημασία του. Δεν τον ενδιέφερε να μάθει απλώς τα βήματα.»

Για τον μουσικό Χρήστο Σκόνδρα, άλλωστε, το ζεϊμπέκικο δεν είναι μια χορογραφία, αλλά μια προσωπική έκφραση συναισθήματος.

«Δεν μπορείς να μιλήσεις για το ζεϊμπέκικο με όρους χορογραφίας. Σημασία έχει το συναίσθημα. Νομίζω ότι αυτό κατάφερε να αποδώσει ο Γουίλεμ Νταφόε. Δεν περίμενε κανείς να χορέψει σαν Έλληνας που έχει μεγαλώσει με το ζεϊμπέκικο. Εκείνο που είχε σημασία ήταν να αποδοθεί η εσωτερική δύναμη του χορού και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα αυτή την προσπάθεια.»

ΝΤΑΦΟΕ

Ο Γουίλεμ Νταφόε με τον Χρήστο Σκόνδρα και τους μουσικούς

Ποιος είναι ο Χρήστος Σκόνδρας

Ο Χρήστος Σκόνδρας ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία και έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο αντικείμενο, ενώ έχει εμβαθύνει και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική μέσα από όργανα όπως η γκάιντα. Στη διάρκεια της πορείας του έχει συνεργαστεί με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Imam Baildi, η Στέλλα, η Βιολέτα Ίκαρη, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Έλενα Παπαρίζου και πολλοί άλλοι. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και σε κινηματογραφικές παραγωγές, έχοντας εμφανιστεί και στην ταινία Ευτυχία.

Η συμμετοχή του στο Birthday Party αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία του, σε μια παραγωγή όπου το ελληνικό ζεϊμπέκικο αποκτά διεθνή διάσταση μέσα από την ερμηνεία του Γουίλεμ Νταφόε και μια μουσική που επιχειρεί να συστήσει τον ήχο του μπουζουκιού σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό κοινό.

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