Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά και ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει βαρύ ζεϊμπέκικο ως άλλος Ωνάσης

Snapshot Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει αυθεντικό ζεϊμπέκικο στην επερχόμενη ταινία «The Birthday Party».

Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερμηνεύει το τραγούδι της σκηνής, με τη συμμετοχή της Αλεξάνδρας Επιθέτη και του Χρήστου Σκόνδρα.

Ο Νταφόε υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέων, έναν ισχυρό Έλληνα μεγιστάνα που μιλά ελληνικά σε πολλές σκηνές της ταινίας.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και εμπνέεται από τη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση.

Το «The Birthday Party» διερευνά θέματα εξουσίας, πλούτου και οικογενειακών σχέσεων μέσα από ένα κλειστοφοβικό ελληνικό δράμα. Snapshot powered by AI

Πέρσι ο Γουίλεμ Νταφόε μάς εξέπληξε χορεύοντας κάτι που θύμιζε ζεϊμπέκικο στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Αύριο βράδυ» των ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ.

Φέτος, όμως, κάνει το επόμενο βήμα: στην επερχόμενη ταινία «The Birthday Party» χορεύει ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο, σε μια σκηνή που αναμένεται να ξεχωρίσει.

Το τραγούδι της σκηνής ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, με την Αλεξάνδρα Επιθέτη να τον συνοδεύει και να υπογράφει τους στίχους μαζί με τον Γιώργο Δημάκη (σ.σ. Prins Obi από τους ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ), ενώ ο Χρήστος Σκόνδρας συμμετέχει με το μπουζούκι του, αλλά και στην ενορχήστρωση και την παραγωγή.

Η παρουσία του Νταφόε στην ταινία δεν περιορίζεται μόνο στον χορό. Ο πολυβραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός μιλά ελληνικά σε αρκετές σκηνές, υποδυόμενος τον Μάρκο Τιμολέων, έναν ισχυρό Έλληνα μεγιστάνα με ισχυρή προσωπικότητα, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και το πάρτι γενεθλίων της κόρης του, Σοφίας, για να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Το «The Birthday Party», σε σκηνοθεσία του Ισπανού Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και εμπνέεται από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση. Η ιστορία εξερευνά τις σκοτεινές όψεις της εξουσίας, του πλούτου και των οικογενειακών σχέσεων, μέσα από ένα κλειστοφοβικό οικογενειακό δράμα με έντονο ελληνικό χρώμα.

Για τον Νταφόε, έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής μας με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και μια καριέρα που εκτείνεται από τον «Platoon» και το «The Last Temptation of Christ» μέχρι το «The Lighthouse» και το «Poor Things», η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί μια ακόμη αναπάντεχη στάση σε μια διαδρομή γεμάτη ριψοκίνδυνες επιλογές. Και αυτό αποτυπώνεται από το να μιλά ελληνικά έως το να χορεύει ζεϊμπέκικο χωρίς αναστολές.

Δείτε το βίντεο του τραγουδιού «Αύριο βράδυ» των ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ

Διαβάστε επίσης