Το τελευταίο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο για παλιοσίδερα

Το ταχύπλοο, απογυμνωμένο πλέον από την παλιά του αίγλη, φαίνεται να προσεγγίζει τον χώρο των διαλυτηρίων στην Τουρκία

Μίλτος Τσεκούρας

Το τελευταίο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο για παλιοσίδερα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ταχύπλοο «Αίολος Κεντέρης» οδηγήθηκε στο διαλυτήριο της Αλιάγα στην Τουρκία, σηματοδοτώντας το τέλος της λειτουργίας του.
  • Ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία και θεωρήθηκε ένα από τα πιο γρήγορα επιβατηγά οχηματαγωγά του Αιγαίου, με ταχύτητα έως 40 κόμβους.
  • Εκτελούσε δρομολόγια που συνέδεαν νησιά του Βόρειου Αιγαίου με τον Πειραιά και τη Ραφήνα, εξυπηρετώντας χιλιάδες επιβάτες για χρόνια.
  • Παροπλίστηκε λόγω μεγάλης κατανάλωσης καυσίμου, μηχανικών προβλημάτων και των ισχυρών απόνερων που επηρέαζαν τις ακτές.
  • Το πλοίο έχει πλέον εγκαταλειφθεί και φέρει εμφανείς φθορές, αντικατοπτρίζοντας το τέλος μιας εποχής για την ελληνική ακτοπλοΐα.
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Το «Αίολος Κεντέρης», ένα από τα πιο θρυλικά ταχύπλοα που πέρασαν από τις ελληνικές θάλασσες, ολοκλήρωσε οριστικά το ταξίδι του και οδηγήθηκε στα διαλυτήρια της Αλιάγα στην Τουρκία.

Το πλοίο που για χρόνια «έτρεχε» στο Αιγαίο, κατέληξε πλέον για παλιοσίδερα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική ακτοπλοΐα.

Το τελευταίο του ταξίδι έχει καταγραφεί σε βίντεο που προκαλεί έντονη συγκίνηση. Το ταχύπλοο, απογυμνωμένο πλέον από την παλιά του αίγλη, φαίνεται να προσεγγίζει τον χώρο των διαλυτηρίων, ανάμεσα σε δεκάδες άλλα πλοία που είχαν την ίδια κατάληξη. Οι εικόνες από το εσωτερικό του είναι εξίσου αποκαλυπτικές, με τη γέφυρα εγκαταλελειμμένη, τα σαλόνια λεηλατημένα και τη φθορά εμφανή σε κάθε σημείο.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία και την εποχή του θεωρήθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιβατηγά οχηματαγωγά. Μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα που έφτανε τους 40 κόμβους και είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει γρήγορες και πυκνές συνδέσεις ανάμεσα σε νησιά και μεγάλα λιμάνια του Αιγαίου. Για χρόνια εκτελούσε δρομολόγια που συνέδεαν τη Λέσβο, τη Χίο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη με τον Πειραιά και τη Ραφήνα, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για χιλιάδες επιβάτες.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Η μεγάλη κατανάλωση, τα μηχανικά προβλήματα και τα απόνερα που δημιουργούσε κοντά σε ακτές και παραλίες αποτέλσαν τις βασικές αιτίες του παροπλισμού του. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές ότι, λόγω των απόνερων, χρειάστηκε να κινείται μακρύτερα από παραλίες και με μειωμένη ταχύτητα.

Μετά από χρόνια αδράνειας, ήρθε τελικά η απόφαση για τη διάλυσή του, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο της παρουσίας του στη θάλασσα.

Για όσους το έζησαν στα χρόνια της ακμής του, το «Αίολος Κεντέρης» δεν ήταν απλώς ένα ακόμη πλοίο. Ήταν το σύμβολο μιας εποχής που η ταχύτητα, η τεχνολογία και οι απαιτήσεις της ακτοπλοΐας διαμόρφωναν μια διαφορετική εικόνα στο Αιγαίο.

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