Οικονομάκου – Τσερέλα: Το λαμπερό τριήμερο πάρτι και οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης στην Πάρο

Snapshot Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα γιόρτασαν στην Πάρο την επίσημη επισημοποίηση της σχέσης τους με ένα τριήμερο λαμπερό πάρτι.

Η κεντρική τελετή έγινε στο πολυτελές resort Mar Azul δίπλα στο κύμα, όπου η ηθοποιός συγκινήθηκε κατά την ανταλλαγή όρκων αιώνιας πίστης.

Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη και την ευτυχία της για την αγάπη και την οικογένεια που δημιούργησε μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Το γαμήλιο πάρτι ξεκίνησε από την Παρασκευή σε γνωστό beach bar της Πάρου και συμμετείχαν πολλοί επώνυμοι φίλοι του ζευγαριού.

Οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα γεμάτα κέφι από το πάρτι που κράτησε μέχρι το πρωί. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν στην Πάρο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Έχοντας ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα υπό άκρα μυστικότητα και σε στενό κύκλο 10 ατόμων, το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να γιορτάσει το γεγονός με ένα λαμπερό, τριήμερο γλέντι.

Η κεντρική τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου δίπλα στο κύμα, στο πολυτελές resort Mar Azul. Η Αθηνά Οικονομάκου, εντυπωσιακή μέσα στο σέξι νυφικό της με διαφάνειες και δαντέλα, έφτασε στο σημείο συνοδευόμενη από τον αδελφό της, με τον Μπρούνο Τσερέλα να την περιμένει γονατιστός. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά την ανταλλαγή των όρκων αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. «Σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Σου υπόσχομαι, αν υπάρχουν και άλλα σύμπαντα και άλλες ζωές, θα σε ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μικρόφωνο ηθοποιός, δηλώνοντας ευτυχισμένη που πλέον ανήκει σε μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια.

Το γαμήλιο πάρτι είχε ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή σε γνωστό beach bar του νησιού, με την ηθοποιό να δίνει το σύνθημα στα social media γράφοντας «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα». Το «παρών» στο κοσμικό γεγονός έδωσαν πολλοί επώνυμοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ευγενία Σαμαρά και η Χριστίνα Κοντοβά, οι οποίοι κατέκλυσαν το Instagram με γεμάτα κέφι στιγμιότυπα από το πάρτι που κράτησε μέχρι το πρωί.

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