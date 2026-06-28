Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

Η επαναστατική μέθοδος των προκατασκευασμένων μονάδων από ανοξείδωτο χάλυβα που αλλάζει τα δεδομένα στις παγκόσμιες κατασκευές

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη
BROAD Group
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Ήταν μια σπάνια χιονισμένη ημέρα στην πόλη Τσανγκσά της νοτιοκεντρικής Κίνας —ένα διαχρονικό κέντρο αρχαίας καινοτομίας— όταν φορτηγά φορτωμένα με χάλυβα έφτασαν σε ένα εργοτάξιο. Στις 7 Ιανουαρίου 2024, οι εργάτες άρχισαν να τοποθετούν μονάδες από ανοξείδωτο χάλυβα στο άδειο οικόπεδο. Μόλις 5 ημέρες αργότερα, στο ίδιο σημείο ορθωνόταν ένας 26ώροφος ουρανοξύστης.

Αυτή η άκρως εντυπωσιακή επίδειξη σπονδυλωτής κατασκευής στη μεγαλύτερη κλίμακα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της μηχανικής. Ωστόσο, πέρα από την αναγνώριση, ο ουρανοξύστης Jindu Holon Tower αποτέλεσε την εκπλήρωση ενός ταξιδιού 17 ετών για την κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο ξεκίνησε μέσα από μια καταστροφή.

Το 2008, ένας ισχυρότατος σεισμός συγκλόνισε την επαρχία Σετσουάν περαιτέρω νότια, στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και γκρεμίζοντας πύργους από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πόλεις όπως το Τσενγκντού, σαν να ήταν χάρτινοι πύργοι. Παρακολουθώντας τα γεγονότα, ο ιδρυτής του κινεζικού κατασκευαστικού ομίλου BROAD Group συνειδητοποίησε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει ριζικά.

Η BROAD Sustainable Building ιδρύθηκε ως άμεση απάντηση στην καταστροφή, με στόχο να πρωτοπορήσει στις μεθόδους σπονδυλωτής δόμησης, καθιστώντας τα κτίρια ευέλικτα και ανθεκτικά σε σεισμικά φαινόμενα.

Σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, η σκυροδέτηση και η εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας για ένα κτίριο μεσαίου ύψους μπορεί να διαρκέσει έως και 3 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στους δρόμους διακόπτεται, ενώ ρυπογόνα φορτηγά μετακινούνται καθημερινά, μεταφέροντας σκυρόδεμα, άμμο, οπλισμό και άλλα υλικά. Παράλληλα, ο κίνδυνος ατυχημάτων αυξάνεται καθημερινά λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που οι εργάτες απασχολούνται στην ανέγερση της δομής, συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχή, καύσωνας). Επιπλέον, σε διάστημα μόλις 5 έως 7 ετών, ενδέχεται να απαιτηθούν ήδη εκτεExtended ανακαινίσεις στο σκυρόδεμα.

Στο Χουνάν, η διαδικασία ήταν εντελώς διαφορετική. Τα φορτηγά κατέφθαναν μεταφέροντας μονάδες από ανοξείδωτο χάλυβα που έμοιαζαν με εμπορευματοκιβώτια, με διαστάσεις 12 μέτρα μήκος, 3 μέτρα ύψος και 2,4 μέτρα πλάτος. Ένας γερανός τα τοποθετούσε το ένα πάνω στο άλλο και οι εργάτες τα στερέωναν με μπουλόνια. Δεν απαιτήθηκε καθόλου χύτευση σκυροδέματος ούτε εργασίες συγκόλλησης.

Σε 5 ημέρες οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί και το κτίριο ήταν έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους ενοίκους. Αυτό κατέστη εφικτό επειδή κάθε μία από αυτές τις μονάδες διέθετε ήδη τα πάντα ενσωματωμένα: υδραυλικά δίκτυα, παράθυρα, συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού (HVAC), φωτισμό, ακόμη και ντουλάπια κουζίνας — όλα συναρμολογημένα στο εργοστάσιο μέσα σε διάστημα 21 ημερών.

Η BROAD Sustainable Building χρησιμοποιεί μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δομή «σάντουιτς» από ανοξείδωτο χάλυβα, ονομαζόμενη B-CORE, η οποία παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό. Αυτό επιτρέπει στο κτίριο να κάμπτεται χωρίς να σπάει σε περίπτωση ενός νέου σεισμού μεγέθους 8 βαθμών, όπως αυτός στο Σετσουάν. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικός στη διάβρωση και τις καιρικές επιδράσεις.

Ο Andrew Zimman, διευθυντής μάρκετινγκ της BROAD Group USA, μίλησε για αυτή την απόφαση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Σπονδυλωτής Δόμησης (French Modular Building Institute), το οποίο απένειμε στην εταιρεία το Βραβείο Καινοτομίας της Χρονιάς το 2022.

«Στραφήκαμε στον ανοξείδωτο χάλυβα πριν από περίπου πέντε χρόνια», εξήγησε ο Zimman, «καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι οι μηχανικές του ιδιότητες δεν περιορίζονταν στην αντοχή στη διάβρωση —που είναι ιδανική για προσόψεις— αλλά ότι διέθετε επίσης εξαιρετική ολκιμότητα. Γι' αυτόν τον λόγο επιλέξαμε τον ανοξείδωτο χάλυβα για τα φέροντα στοιχεία μας. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε αυτό».

«Παρόλο που το ογκομετρικό μας προϊόν μετρά μόλις δύο χρόνια ζωής, καινοτομούμε συνεχώς», πρόσθεσε ο Zimman. «Για παράδειγμα, στο πρώτο κτίριο Holon που κατασκευάσαμε πριν από δύο χρόνια, οι δοκοί έπρεπε να τοποθετηθούν στο εργοτάξιο. Τώρα, καθώς τοποθετούμε τις μονάδες, οι δοκοί είναι ήδη ενσωματωμένοι στο σύστημα δαπέδου τους. Έτσι, δεν γίνονται συγκολλήσεις στο εργοτάξιο παρά μόνο βιδώματα. Οι γερανοί είναι έτοιμοι· το μόνο που χρειάζεται είναι η επιλογή, η τοποθέτηση, η στοίβαξη, το βίδωμα και η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας».

Ο Zhang Yanwei, διευθυντικό στέλεχος της BROAD Group Holon Jianan Co, η οποία διαχειρίζεται το κτίριο, δήλωσε στην China Daily ότι η εταιρεία παραδίδει τα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα με ό,τι δεν θεωρείται φορητό. Συσκευές όπως πλυντήρια ρούχων, ψυγεία και κρεβάτια δεν περιλαμβάνονται.

Το σύστημα σπονδυλωτής δόμησης Holon κρύβει ένα ακόμη πλεονέκτημα, ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους εστιάζουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όταν έρθει η ώρα, δεν απαιτείται κατεδάφιση. Ολόκληρη η δομή μπορεί να ξεβιδωθεί, να αποσυναρμολογηθεί, να φορτωθεί ξανά σε φορτηγά και να απομακρυνθεί. Χωρίς απόβλητα, χωρίς θόρυβο, χωρίς σκόνη, χωρίς ενεργοβόρους εκσκαφείς να εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον καθαρισμό των μπαζών και χωρίς επιβάρυνση των χώρων υγειονομικής ταφής.

Αυτό αλλάζει πλήρως τα δεδομένα για τους δήμους που διαχειρίζονται τις πολεοδομικές ζώνες ή για τις ασφαλιστικές εταιρείες που υπολογίζουν τους κινδύνους καταστροφών. Εάν για νομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας το κτίριο πρέπει να απομακρυνθεί, μπορεί απλά να... φύγει.

Ο Zimman ανέφερε στο Ινστιτούτο ότι η BROAD Group έχει ήδη στα σκαριά έργα στο Οχάιο, το Τέξας και την Καλιφόρνια, παράλληλα με έργα στις Φιλιππίνες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως συμβαίνει και με τις μεγάλες κρεμαστές γέφυρες του κόσμου, η συμπεριφορά του ανοξείδωτου χάλυβα υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο ύψους: όσο υπάρχει σχεδιασμός και ζήτηση, τα κτίριά τους μπορούν να συνεχίσουν να ψηλώνουν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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