Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη

Η τουριστική έκρηξη στο Ζερμάτ της Ελβετίας έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για στέγη, σπρώχνοντας τις τιμές σε εξωφρενικά ύψη. Σε μια κοινότητα 6.000 μόνιμων κατοίκων που τον χειμώνα φτάνει μέχρι και τους 40.000 επισκέπτες, η εύρεση προσιτής κατοικίας έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που πασχίζουν να στεγάσουν το προσωπικό τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας