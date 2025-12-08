Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη

Έλβετός ξενοδόχος προτείνει έναν ουρανοξύστη 65 ορόφων στις Ελβετικής Άλπεις, ως απάντηση στη σοβαρή στεγαστική κρίση που πλήττει το Ζερμάτ

Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη
Η τουριστική έκρηξη στο Ζερμάτ της Ελβετίας έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για στέγη, σπρώχνοντας τις τιμές σε εξωφρενικά ύψη. Σε μια κοινότητα 6.000 μόνιμων κατοίκων που τον χειμώνα φτάνει μέχρι και τους 40.000 επισκέπτες, η εύρεση προσιτής κατοικίας έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που πασχίζουν να στεγάσουν το προσωπικό τους.

