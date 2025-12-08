Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη
Έλβετός ξενοδόχος προτείνει έναν ουρανοξύστη 65 ορόφων στις Ελβετικής Άλπεις, ως απάντηση στη σοβαρή στεγαστική κρίση που πλήττει το Ζερμάτ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η τουριστική έκρηξη στο Ζερμάτ της Ελβετίας έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για στέγη, σπρώχνοντας τις τιμές σε εξωφρενικά ύψη. Σε μια κοινότητα 6.000 μόνιμων κατοίκων που τον χειμώνα φτάνει μέχρι και τους 40.000 επισκέπτες, η εύρεση προσιτής κατοικίας έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που πασχίζουν να στεγάσουν το προσωπικό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το ηλεκτρικό Lexus LFA Concept έχει το βαρύ όνομα ενός θρύλου
08:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Απόλαυση» και «Αφεντικό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Πότε λήγει η διορία
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:45 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ