Νόμιζε ότι είχε άχρηστα αγάλματα στον κήπο αλλά αποδείχθηκαν αριστουργήματα του 18ου αιώνα

Snapshot Δύο αγάλματα κήπου που θεωρούν φτηνά τσιμεντένια ειδώλια αποδείχθηκαν σπάνια μαρμάρινα έργα τέχνης του 18ου αιώνα από τη Φλωρεντία.

Οι προτομές του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος χρονολογούνται μεταξύ 1720 και 1730 και πιθανόν μεταφέρθηκαν στη Βρετανία κατά την περίοδο του «Grand Tour».

Οι προτομές πωλήθηκαν σε δημοπρασία για περίπου 3.000 δολάρια η καθεμία, προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό μεταξύ συλλεκτών και εταιρειών αρχιτεκτονικής διάσωσης.

Η πραγματική αξία των αγαλμάτων αποκαλύφθηκε μετά από καθαρισμό, καθώς η αρχική αλλοιωμένη εμφάνιση έκρυβε το χειροποίητο μάρμαρο και τη λεπτομερή τέχνη τους.

Η διατήρηση των συγκεκριμένων έργων είναι σπάνια, καθώς πολλά παρόμοια κομμάτια της γεωργιανής εποχής έχουν χαθεί ή καταστραφεί με το πέρασμα των αιώνων. Snapshot powered by AI

Δύο διακοσμητικά αγάλματα κήπου, τα οποία ο ιδιοκτήτης τους θεωρούσε «άχρηστα» και κατασκευασμένα από φτηνό τσιμέντο, αποδείχθηκαν σπάνια ιταλικά μαρμάρινα αριστουργήματα του 18ου αιώνα, αποφέροντάς του ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό μετά την πώλησή τους.

Η απίστευτη ανακάλυψη έγινε από τον Τζάστιν Μάθιους, εμπειρογνώμονα του οίκου δημοπρασιών Hansons Auctioneers, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εκτίμησης σε σπίτι που αδειάζει στο χωριό Μπούτον Μοντσέλσι στο Κεντ της Αγγλίας. Ο Μάθιους εντόπισε τα αγάλματα, φθαρμένα μέσα σε πυκνές φυλλωσιές στην αυλή.

Ο ιδιοκτήτης τις χρησιμοποιούσε απλώς ως διακόσμηση κήπου, πιστεύοντας ότι πρόκειται για φτηνά, μαζικής παραγωγής τσιμεντένια ειδώλια. Ωστόσο, η προσεκτική εξέταση αποκάλυψε ότι οι προτομές είχαν σκαλιστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1700 από τεχνίτες στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

«Πόλεμος» προσφορών και χειροκροτήματα

Όταν οι δύο φλωρεντινές προτομές –η μία απεικονίζει τον Απόλλωνα και η άλλη τη θεά Άρτεμη– βγήκαν σε δημοπρασία, ξέσπασε αμέσως ένας «πόλεμος» προσφορών ανάμεσα σε συλλέκτες και εταιρείες αρχιτεκτονικής διάσωσης. Τελικά, πουλήθηκαν για περίπου 3.000 δολάρια η καθεμία, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα μόλις έπεσε το σφυρί της κατακύρωσης.

«Ο ιδιοκτήτης πίστευε ότι ήταν τσιμεντένιες και εξεπλάγη όταν του είπα ότι είχα αντίθετη άποψη», δήλωσε ο εκτιμητής.

Ένα ταξίδι από την εποχή του «Grand Tour»

Χρονολογούμενες μεταξύ 1720 και 1730, οι προτομές πιθανότατα έφτασαν στη Βρετανία κατά την εποχή του «Grand Tour», μιας περιόδου όπου εύποροι νεαροί αριστοκράτες ταξίδευαν στην Ευρώπη αναζητώντας κλασικούς θησαυρούς.

«Και οι δύο προτομές ενδέχεται να αποτελούσαν κάποτε μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού σχεδίου, ίσως διακοσμώντας μια μεγάλη σκάλα, έναν επίσημο κήπο ή μια κλασική πρόσοψη, πριν καταλήξουν τελικά στην Αγγλία», εξήγησε ο Μάθιους.

Αν και οι μορφές θα ήταν άμεσα αναγνωρίσιμες στους συλλέκτες της γεωργιανής εποχής, η έντονα αλλοιωμένη όψη τους από την πάροδο των αιώνων, τη διάβρωση, τις λειχήνες και τα στρώματα βρωμιάς, έκρυβε την πραγματική τους αξία. Χρειάστηκε ο καθαρισμός τους από τους ειδικούς για να αποκαλυφθεί το χειροποίητο μάρμαρο κάτω από τους ρύπους.

Ο Απόλλων, θεός της μουσικής, της ποίησης και του ήλιου, απεικονίζεται με γυμνό στήθος και ενδυμασία σε κλασικό ρωμαϊκό στιλ. Η Άρτεμις, θεά του κυνηγιού και του φεγγαριού, εμφανίζεται με αέρινο χιτώνα στο νεοκλασικό στιλ που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.

«Πολλά παρόμοια κομμάτια που εισήχθησαν στη Βρετανία κατά τη γεωργιανή εποχή χάθηκαν, καταστράφηκαν ή διασκορπίστηκαν καθώς οι μεγάλες ιδιωτικές συλλογές διαλύθηκαν με το πέρασμα των αιώνων», κατέληξε ο Τζάστιν Μάθιους. «Η επιβίωση αυτού του ζευγαριού είναι πραγματικά αξιοσημείωτη».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork