Αγάλματα 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη βυθισμένη πόλη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια

Μετά από δύο χιλιετίες κάτω από τη θάλασσα, αγάλματα και τμήματα κτιρίων από τη βυθισμένη πόλη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια ήρθαν ξανά στο φως, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για το ένδοξο παρελθόν της περιοχής.

Οι αιγυπτιακές Αρχές ανακοίνωσαν ότι στον κόλπο του Αμπουκίρ αποκαλύφθηκαν ερείπια που πιθανότατα ανήκουν στην αρχαία Κάνωπο, μια πόλη-κέντρο της πτολεμαϊκής δυναστείας και αργότερα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας οδήγησαν στη βύθισή της, όπως και του γειτονικού Ηρακλείου.

Την Πέμπτη, γερανοί ανέσυραν από τον βυθό εντυπωσιακά αγάλματα, με δύτες να συμμετέχουν στη διαδικασία και να χειροκροτούν από την ακτή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάτι, εξήγησε ότι μόνο ορισμένα ευρήματα μπορούν να ανασυρθούν, καθώς απαιτούνται αυστηρά κριτήρια επιλογής: «Υπάρχουν πολλά υποβρύχια αντικείμενα, όμως η πλειονότητα θα παραμείνει στον βυθό, ως τμήμα της υποθαλάσσιας κληρονομιάς μας».

Τα ερείπια περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά οικοδομήματα που πιθανώς χρησίμευαν ως ιερά, κατοικίες ή εμπορικά κέντρα, καθώς και δεξαμενές λαξευμένες σε βράχο για την αποθήκευση νερού και την εκτροφή ψαριών. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών ευρημάτων ξεχωρίζουν αγάλματα βασιλικών μορφών και σφιγγών, όπως μια μερικώς διατηρημένη σφίγγα με το καρτούς του Ραμσή Β΄.

Ωστόσο, αρκετά αγάλματα βρέθηκαν κατεστραμμένα: ένα γρανιτένιο άγαλμα της πτολεμαϊκής περιόδου χωρίς κεφάλι, καθώς και το κάτω τμήμα ενός μαρμάρινου ρωμαϊκού αγάλματος.

Στην περιοχή εντοπίστηκε επίσης εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και γερανός που χρονολογούνται από την εποχή των Πτολεμαίων και των Ρωμαίων. Τα ευρήματα σχετίζονται με ένα λιμάνι μήκους 125 μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιούνταν από μικρά σκάφη μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο.

Η Αλεξάνδρεια παραμένει θησαυροφυλάκιο αρχαιοτήτων, όμως απειλείται από την κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας — τους ίδιους φυσικούς παράγοντες που κάποτε βύθισαν τις αρχαίες πόλεις Κάνωπο και Ηράκλειον.