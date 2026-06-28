Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών στο Τομπλέν
Τραγωδία στη βορειοανατολική Γαλλία, το πρωί της Κυριακής (28/06)
Μία πτήση που ξεκίνησε ως μοναδική εμπειρία ελεύθερης πτώσης για ομάδα αλεξιπτωτιστών, κατέληξε σε τραγωδία, όταν μικρό πολιτικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Κυριακής (28/06) στο Τομπλέν της βορειοανατολικής Γαλλίας, κοντά στη Νανσί.
Συνολικά σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι.
Το αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο της Νανσί, μεταφέροντας ομάδα skydivers, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν το πρώτο τους άλμα. Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο και έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας.
Το αεροσκάφος που κατέπεσε, ήταν ένα Pilatus με γερμανική νηολόγηση, τύπος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για άλματα με αλεξίπτωτο.
Στην περιοχή βρίσκεται ο νομάρχης του διαμερίσματος Meurthe–et–Moselle, Ιβ Σεγκί, ενώ και ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.
«Αποφύγετε οπωσδήποτε την περιοχή της οδού Salvador Allende. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, μην μεταβείτε εκεί», ανέφερε νωρίτερα η εθνική αστυνομία σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα.