Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών στο Τομπλέν

Μία πτήση που ξεκίνησε ως μοναδική εμπειρία ελεύθερης πτώσης για ομάδα αλεξιπτωτιστών, κατέληξε σε τραγωδία, όταν μικρό πολιτικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Κυριακής (28/06) στο Τομπλέν της βορειοανατολικής Γαλλίας, κοντά στη Νανσί.

Συνολικά σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι.

Les secours sont actuellement en cours d'intervention entre Essey et Tomblaine suite au crash de l'avion de parachutisme. pic.twitter.com/kVbvfxXk8q — Direct Brut (@DirectBrut) June 28, 2026

Το αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο της Νανσί, μεταφέροντας ομάδα skydivers, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν το πρώτο τους άλμα. Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο και έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας.

JUST IN: 11 killed after plane crashes in Tomblaine, France pic.twitter.com/gBKb4TgKEu — Rapid Report (@RapidReport2025) June 28, 2026

Το αεροσκάφος που κατέπεσε, ήταν ένα Pilatus με γερμανική νηολόγηση, τύπος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για άλματα με αλεξίπτωτο.

Στην περιοχή βρίσκεται ο νομάρχης του διαμερίσματος Meurthe–et–Moselle, Ιβ Σεγκί, ενώ και ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.

«Αποφύγετε οπωσδήποτε την περιοχή της οδού Salvador Allende. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, μην μεταβείτε εκεί», ανέφερε νωρίτερα η εθνική αστυνομία σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

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