Η Χεζμπολάχ αρνείται «κατηγορηματικά» απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε σήμερα ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει την Βηρυτό σε έναν «κύκλο αστάθειας».

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά να διαπραγματευθούμε απευθείας με το Ισραήλ» και είναι ευθύνη της κυβέρνησης του Λιβάνου να αποφύγει ένα «επικίνδυνο λάθος που οδηγεί» τη χώρα «σε έναν κύκλο αστάθειας», ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης αλ Μανάρ.

«Οι διαπραγματεύσεις αυτές και το αποτέλεσμά τους είναι σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν σε καμιά περίπτωση», είπε και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε την αντίστασή μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τον Λίβανο. Ό,τι κι αν απειλεί ο εχθρός, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα ηττηθούμε».

Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία μέλη της Χεζμπολάχ, τα οποία εντοπίστηκαν την Κυριακή κοντά σε στρατεύματα που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας εντόπισαν τα τρία μέλη κοντά στην «προωθημένη γραμμή άμυνας» του στρατού. Λίγο αργότερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «χτύπησε και εξουδετέρωσε τους τρομοκράτες για να εξαλείψει την απειλή».

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι χτύπησε αρκετά κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου ενός που χρησίμευε ως «αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης».

«Μετά τις επιθέσεις, εντοπίστηκαν δευτερεύουσες εκρήξεις, οι οποίες υποδηλώνουν την παρουσία όπλων στα κτίρια», ανέφερε ο στρατός.