Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ημέρα αιτήσεων - Όλη η διαδικασία στο gov.gr

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς αύριο, Κυριακή, στις 23:59 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, έπειτα από σειρά παρατάσεων που δόθηκαν λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες δικαιούχοι να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, γεγονός που οδήγησε στην τρίτη κατά σειρά παράταση της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.

Κάθε voucher αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό, ενώ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Κριτήρια συμμετοχής

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, αναπηρία και προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη μοριοδότηση και εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται συμμετοχή σε όσους λαμβάνουν ήδη αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και σε δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει επιταγή στο προηγούμενο πρόγραμμα 2025–2026, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες.

Πάροχοι προγράμματος

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται επίσης μέσω του gov.gr, στην ειδική ενότητα για παρόχους κοινωνικού τουρισμού.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι πάροχοι του προηγούμενου έτους εντάσσονται αυτόματα στο νέο μητρώο, με την προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

