Κέιτ Μίντλετον – πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία για την επέτειο γάμου τους

Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους. 29 Απριλίου 2026

Συνολικά 15 χρόνια έγγαμου βίου συμπληρώνουν σήμερα η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που έδωσαν στην δημοσιότητα μία τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία για να γιορτάσουν την επέτειο τους.

Στη φωτογραφία φαίνεται το ζευγάρι με τα τρία παιδιά του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τον πρίγκιπα Λουίς και την πριγκίπισσα Σάρλοτ να έχουν ξαπλώσει στο γρασίδι κάτω από τον ήλιο και να χαμογελούν. «Γιορτάζοντας 15 χρόνια γάμου», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

Οι βρετανικές εφημερίδες πιθανολογούν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στις αρχές του μήνα όταν η οικογένεια έκανε διακοπές στην Κορνουάλη. Αρκετοί Βρετανοί έσπευσαν να ευχηθούν στα σχόλια στο ζευγάρι.

Την παραμονή της επετείου τους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποφάσισε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση της RAF στο Άνγκλσι, όπου υπηρέτησε. Το ταξίδι είχε έντονα συναισθηματικό υπόβαθρο για το ζευγάρι.

Πριν παντρευτούν, η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισε να μετακομίσει στην Ουαλία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ο οποίος τότε υπηρετούσε ως πιλότος έρευνας και διάσωσης. Το βασιλικό ζευγάρι μετακόμισε σε ένα νοικιασμένο σπίτι για το οποίο πλήρωναν 750 λίρες. Στη χθεσινή επίσκεψη του στην βάση ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραδέχθηκε ότι τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν «πολύ διασκεδαστικά».

Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερα από 20 χρόνια και αρχικά έγιναν φίλοι στο πανεπιστήμιο, όπου η Κέιτ Μίντλετον σπούδαζε ιστορία της τέχνης και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γεωγραφία.

