Ο «άτακτος» πρίγκιπας Λούις έκλεισε τα 8: Η φωτογραφία και οι ευχές της Κέιτ και του Ουίλιαμ

Είναι γνωστός για το ζωηρό του ταμπεραμέντο που συχνά κεντρίζει το ενδιαφέρον στις δημόσιες εμφανίσεις του

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησαν τα γενέθλια του μικρού τους γιου Λούις με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram ο χαμογελαστός πρίγκιπας Λούις ποζάρει με σταυρωμένα χέρια, φορώντας ένα μπλε πουλόβερ με φερμουάρ, ενώ στο φόντο φαίνεται η θάλασσα.

Η λεζάντα γράφει: «Χρόνια πολλά, Λούις! Κλείνεις τα 8 σήμερα!». Το μέχρι πρότινος αδημοσίευτο πορτρέτο του πρίγκιπα Λούις τραβήχτηκε από τον έμπιστο φωτογράφο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, Mατ Πορτέους κατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους πασχαλινών διακοπών στην Κορνουάλη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Πόρτεους έχει λάβει κι άλλες παραγγελίες από τη βασιλική οικογένεια στο παρελθόν από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ, για να απαθανατίσει στιγμές από τα παρασκήνια της βάπτισης του Λούις. Τράβηξε επίσης φωτογραφίες του Πρίγκιπα Τζορτζ στα τρίτα και πέμπτα γενέθλιά του , καθώς και την χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειας των Ουαλών για το 2022.

Happy birthday, Louis! 8 today! ? pic.twitter.com/HrJeghz8Pw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2026

Ο Πρίγκιπας Λούις Αρθούρος Κάρολος - γνωστός ως η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πρίγκιπας Λούις της Ουαλίας - γεννήθηκε στο Νοσοκομείο St Mary's στο Πάντινγκτον στις 23 Απριλίου του 2018. Είναι το τρίτο παιδί του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά τον 12χρονο Πρίγκιπα Τζορτζ και την 10χρονη Πριγκίπισσα Σάρλοτ και είναι τέταρτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου. Δεν μεγάλωσε με την ίδια προβολή όπως ο μεγαλύτερος αδερφός τουΤζορτζ -οι δημόσιες εμφανίσεις του ωστόσο κλέβουν συχνά την παράσταση λόγω του ζωηρού του ταμπεραμέντου που προσελκύει συχνά το ενδιαφέρον.

Ο νεαρός πρίγκιπας Λουίς είχε ενθουσιάσει παλαιότερα τα πλήθη στην εκδήλωση Trooping the Color όταν χαιρετούσε από το μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ. Σε κάποια στιγμή προσποιήθηκε οτι οδηγεί μηχανή, σε ένα στιγμιότυπο που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου. Επίσης έχει απαθανατιστεί να κρατάει τη μύτη του κλειστή ενώ βρισκόταν σε μία άμαξα με τα αδέρφια του, φαινομενικά αηδιασμένος από τη μυρωδιά των περιττωμάτων από τα άλογα. Μία από τις πιο «δυνατές» στιγμές του ωστόσο είναι το γεγονός ότι δεν καταφέρει να κρύψει την πλήξη του κατά την τελετή στέψης του παππού του, βασιλιά Καρόλου, με τους φωτογραφάφους να τον απαθανατίζουν να χασμουριέται επανειλημμένα.