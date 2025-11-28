Το TikTok τρελάθηκε: Μπορούν οι 18χρονοι σήμερα να γράψουν μήνυμα στο Nokia 3310;

Βλέπεις έναν 18χρονο άτομο της Gen Z να κρατάει ένα Nokia 3310 και καταλαβαίνεις ότι πρόκειται να δεις κάτι επικό πριν καν πατήσεις το play. Το πρόσωπό του γράφει «τι είναι αυτό το τούβλο;» και «πού είναι η οθόνη αφής;».

Για εμάς, όμως, τους millennials αυτό ήταν το iPhone Pro Max της εποχής. Δεν έσπαγε, δεν χαλούσε, δεν χρειαζόταν θήκη και είχε και «φιδάκι».

