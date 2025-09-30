Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στο «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας όταν λέει ότι είναι επιχειρηματίας»

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε όσους υποστηρίζουν πως η καθημερινότητά της, είναι χαλαρή.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok η influencer χρησιμοποίησε ένα ηχητικό από παλαιότερη συνέντευξη της Τζούλιας Αλεξανδράτου στην εκπομπή «Μπορώ» με την Άννα Δρούζα, όπου είχε πει: «Είμαι μπροστά σε έναν καναπέ και δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πώς σου φαίνεται αυτό;».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Τι νομίζει ο μέσος Έλληνας όταν λέω ότι είμαι επιχειρηματίας και διαφημίστρια».

«Πραγματικό και κάτω από κάθε βίντεο θα βρεις και μερικά θλιβερά, άσχετα σχόλια τύπου “ωραίο το Ντουμπάι;”. Ενώ έχω πάει 3-4 φορές στη ζωή μου όλο και όλο, όπως ακριβώς και Ιταλία, Παρίσι και Λονδίνο και πάντα με παρέα που σας δείχνω, μιας και σας τα ανεβάζω όλα», πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση η Ιωάννα Τούνη.