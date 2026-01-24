Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο - Η κραυγή απόγνωσης του πατέρα του

Στο απόλυτο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς στις 7 Δεκεμβρίου 2025, ενώ μετέβαινε στην εργασία του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά την πάροδο του χρόνου, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κανένα αξιοποιήσιμο στοιχείο, με την αγωνία της οικογένειας να κορυφώνεται.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο πατέρας του 33χρονου περιέγραψε με έκδηλη απόγνωση το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει οι έρευνες, σημειώνοντας πως η εικόνα παραμένει ίδια με εκείνη των πρώτων ημερών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει καμία διασταυρωμένη πληροφορία από την πλευρά της αστυνομίας, καθώς όσα στοιχεία προέκυψαν στην πορεία διαψεύστηκαν κατηγορηματικά.

Αναφορικά με την τύχη του γιου του, ο ίδιος εμφανίστηκε διστακτικός αλλά και αποφασισμένος να συνεχίσει την αναζήτηση. «Δεν θεωρώ πολύ πιθανό να του έχουν κάνει κακό, αλλά από την άλλη αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μη βρίσκεται πουθενά», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως αν και ενδόμυχα θέλει να πιστεύει το καλύτερο, δεν μπορεί πλέον να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και αυτό ενός ατυχήματος.

Παρά τη συναισθηματική κόπωση και τη διαπίστωση πως οι ελπίδες εξασθενούν, η οικογένεια παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα. «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε σε εγρήγορση. Δεν θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε μέχρι να βρεθεί ο Αλέξης, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», κατέληξε ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού.

Διαβάστε επίσης