Χανιά: «Να τον βρούμε όπως και να ‘ναι…. να τελειώνει το μαρτύριο» λέει η μητέρα του

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου απευθύνει μια ύστατη έκκληση: να βρεθεί το παιδί της, όπως κι αν είναι, μόνο και μόνο για να σταματήσει η αγωνία και ο πόνος. Περιγράφει έναν άνθρωπο που χάθηκε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα χωρίς απαντήσεις, αμφισβητούμενες μαρτυρίες και μια οικογένεια βυθισμένη στην αβεβαιότητα. «Το μαρτύριο δεν είναι μόνο δικό μας», λέει, «είναι κυρίως δικό του», κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ότι η αναζήτηση θα οδηγήσει, επιτέλους, στην αλήθεια.





«Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο… Ας τον βρούμε, όπως κι αν τον βρούμε… Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για εκείνον…».

Τα λόγια της μητέρας του αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, στο «Τούνελ» συγκλονίζουν…

«Είναι ένα μαρτύριο για όλους μας… αλλά κυρίως για τον ίδιο. Γιατί δεν έχει να φάει, είναι έξω στο κρύο, ταλαιπωρείται… Δεν ξέρουμε τίποτα για το πού μπορεί να βρίσκεται…»

Οι μοναδικές μαρτυρίες που, όπως λέει, κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές, ήταν οι δύο πρώτες κοντά στο σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό του.

Μια τρίτη, στις Καλύβες, από περιπτερά που υποστήριξε ότι ο Αλέξης του ζήτησε κάτι να φάει και τσιγάρα – χωρίς τελικά να τα πάρει, γιατί δεν είχε χρήματα– αμφισβητήθηκε.

Ακολούθησε άλλη μία μαρτυρία από σούπερ μάρκετ, όπου η υπάλληλος τον περιέγραψε με ακρίβεια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο.

«Μου είπαν ότι θα έλεγχαν το υλικό από τις κάμερες δύο εβδομάδων, αλλά ακόμη δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα… Εκεί είναι μια περιοχή με πολλά beach bars, τώρα άδεια. Τα έψαξε η αστυνομία… αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος…»

Η απογοήτευση ξεκάθαρη στη φωνή της.

Αναφέρει πως υπήρξαν και μαρτυρίες από τον Πλατανιά Χανίων, ότι τον είδαν εκεί. Πήγε μαζί με την κόρη της, έψαξαν, ρώτησαν… μάταια.

Μιλά για τον Αλέξη της με πόνο.

«Ήταν ένα παιδί με όνειρα… μεγάλα όνειρα. Τελείωσε την Ιατρική στη Θεσσαλονίκη, έκανε μεταπτυχιακό, το αγροτικό του στη Σκιάθο – όλοι εκεί τον αγαπούν. Ξεκίνησε διδακτορικό, εργαζόταν στο Βενιζέλειο… Ήθελε να φύγει στη Γερμανία. Θα έδινε εξετάσεις τον Μάιο για ειδικότητα…Οι ασθενείς του τον λατρεύουν. Όχι μόνο γιατί είναι καλός γιατρός… αλλά γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τους φρόντιζε πραγματικά. Δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι… Μόνο που ήταν κλειστός με εμάς. Στους φίλους του τα έλεγε όλα…»

Δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη.

«Μέχρι και την Παρασκευή πριν χαθεί, εφημέρευε κανονικά. Ήταν καλά… Το Σάββατο το βράδυ μας είπαν πως είχε βγει με συναδέλφους του. Όλα έδειχναν φυσιολογικά…»

Και μετά τα πάντα άλλαξαν ξαφνικά…

«Την Κυριακή μίλησε με τον πατέρα του. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και ήθελε να τον δει. Εκείνος τον προέτρεψε να πάει μια βόλτα στα Χανιά μέχρι να φτάσει ο ίδιος στην Κρήτη. Έφυγε χωρίς τίποτα μαζί του… μόνο με το κινητό του. Με πήρε τηλέφωνο… κατάλαβα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τον ρώτησα πού πάει… μου είπε ότι δεν ξέρει. Ότι έχει χαθεί… Τον παρακάλεσα να γυρίσει πίσω… και τότε έκλεισε το τηλέφωνο…»

Λίγο αργότερα κάλεσε τον πατέρα του.

«Τον ρώτησε αν ξεκίνησε… Μάλλον πήρε λάθος δρόμο… και βρέθηκε σε εκείνο το σημείο που άφησε το αυτοκίνητο. Ένας δύσβατος δρόμος… που καταλήγει σε αδιέξοδο…Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Νικολούλη που συνεχίζει να ψάχνει… Είτε ζωντανός είτε νεκρός… το μόνο που με νοιάζει… είναι να βρεθεί…»

