Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία

Ο φίλος του μιλά για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό όπως λέει να εξαφανιστεί χωρίς λόγο

Δημήτρης Δρίζος

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία

Μία νέα μαρτυρία, στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, φέρνει στο φως το «Τούνελ», αποκαλύπτοντας τις τελευταίες συνομιλίες της παρέας, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ο φίλος του μιλά για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό όπως λέει να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Θυμάται τις συζητήσεις τους για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη όταν, αρχικά, απορρίφθηκε το αίτημά του για άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Στις 3 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόταν γιατί από το νοσοκομείο δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα. Μετά μας είπε ότι τελικά κατάφερε και έκλεισε να πάει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη, διαβάζει ξανά και ξανά τις συνομιλίες τους στον κινητό και προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο της εξαφάνισης του.

Οι συνομιλίες με τον φίλο του

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του.

Αλέξης Τ: Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια.. μετά θα βάλω ένα μήνα άδεια και θα παραιτηθώ και θα δώσω για εξετάσεις τον Μάιο.

Φίλος Αλέξη: Ωραίο ακούγεται. Μετά που θα περάσεις γίνεσαι ωτορινολαρυγγολόγος;

Αλέξης Τ: Ναι αλλά δεν έχω λεφτά για ιατρείο

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των τριών φίλων καταγράφεται την ημέρα που χάθηκε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

«Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και βλέπω ότι το έχει διαβάσει αλλά δεν έχει σχολιάσει κάτι. Όταν μου είπε φίλος για την είδηση της εξαφάνισής του νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο αλλά ήταν κλειστό και μετά τηλεφώνησα στον πατέρα του.

»Δε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ”λάλησε” και πήγε χώθηκε σε κάποια σπηλιά. Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε. Δεν στέκει.. Το αμάξι του να είναι εκεί παρατημένο κι αυτός πήγε και κρύφτηκε;

»Πριν τρία χρόνια είχε σχέση με μια κοπέλα από την Πάτρα και συνέχεια ήταν κλαμένος για την Πατρινιά. Του κάναμε πλάκα με αυτό το θέμα. Αυτός όμως έδειχνε να είναι αρκετά θλιμμένος από αυτή την κοπέλα, τον είχε στενοχωρήσει. Ήταν ωραίο παιδί, ψηλός, γυμνασμένος, δεν είχε πρόβλημα με τα κορίτσια, έψαχνε όμως κι αυτός τη σύντροφό του και δεν το έβρισκε. Είχε μια από τη Νορβηγία στο νησί. Μήπως τα είχε με καμία παντρεμένη ή με καμιά που είχε σχέση και πήγε και τον έθαψε πουθενά».

