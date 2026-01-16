Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν

Συνέχεια στις συλλήψεις διασημοτήτων στην Τουρκία, για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι, Ουμίτ Καράν, είναι η τελευταία σύλληψη των τουρκικών αρχών. Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας που είναι σε εξέλιξη και αφορά κυρίως πρόσωπα του αθλητικού και καλλιτεχνικού κόσμου.

Ο παλαίμαχος επιθετικός της Γαλατά, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα συνελήφθη στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Πρόκειται για είδηση «βόμβα», καθώς ήταν μέλος και της Εθνικής Τουρκίας.

Αγωνίστηκε στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης από το 2001 έως το 2009. Μετά το τέλος της καριέρας του έγινε προπονητής. Αναμένεται να καταθέσει για την υπόθεση και εν συνεχεία θα αποφασιστεί αν θα κρατηθεί ή όχι.

Για την υπόθεση των ναρκωτικών που ερευνάται, έχουν ήδη προσαχθεί 18 άτομα.