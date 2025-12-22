Barry Manilow: Διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα

Ο 82χρονος τραγουδιστής Barry Manilow, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μέρους του πνεύμονα του, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την ασθένεια.

Ο Manilow του οποίου η σειρά επιτυχιών από το Copacabana έως το Mandy, τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο αγαπητούς showmen της ποπ μουσικής, έχει αναβάλει μια σειρά από επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις, αλλά υπονόησε ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μέχρι την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για τη μακροχρόνια παραμονή του στο Westgate Las Vegas Resort and Casino.

Σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Manilow είπε: «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, πρόσφατα πέρασα έξι εβδομάδες με βρογχίτιδα, ακολουθούμενη από μια υποτροπή πέντε εβδομάδων.



«Παρόλο που είχα ξεπεράσει τη βρογχίτιδα και επέστρεψα στη σκηνή του Westgate Las Vegas, ο υπέροχος γιατρός μου ζήτησε να κάνω μαγνητική τομογραφία για να βεβαιωθεί ότι όλα είναι εντάξει.

Η μαγνητική τομογραφία εντόπισε μια καρκινική βλάβη στον αριστερό μου πνεύμονα, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι καθαρή τύχη (και χάρη στον υπέροχο γιατρό μου) που εντοπίστηκε τόσο νωρίς».

Συνέχισε: «Οι γιατροί δεν πιστεύουν ότι έχει εξαπλωθεί και κάνω εξετάσεις για να επιβεβαιώσω τη διάγνωσή τους. Οπότε, αυτό είναι όλο. Χωρίς χημειοθεραπεία. Χωρίς ακτινοβολία. Μόνο κοτόσουπα και επαναλήψεις του I Love Lucy.

«Μετράω τις μέρες μέχρι να επιστρέψω στο δεύτερο σπίτι μου στο Westgate Las Vegas για τις συναυλίες του Σαββατοκύριακου του Αγίου Βαλεντίνου».

Ο Manilow βρίσκεται στο 16ο έτος της παραμονής του στο Westgate Las Vegas.