Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου – Τα χαμόγελα έξω από το νοσοκομείο

Αισιόδοξες φαίνεται να είναι οι πρώτες εξελίξεις μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, για αφαίρεση όγκου.

Ο δήμαρχος ταξίδεψε στην Αθήνα και εισήχθη την Τρίτη στο «Αττικόν», ενώ, την Πέμπτη (19/03) αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα η πρώτη φωτογραφία του κ. Σινάνη μετά την επέμβαση.

«Σιγά σιγά, τα δύσκολα περνάνε με πίστη, υπομονή και αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται! Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», γράφει η λεζάντα.

«Πάω να πατήσω τον καρκίνο και να γυρίσω εδώ, δίπλα σας»

Ο Κώστας Σινάνης εξομολογήθηκε ανήμερα του εορτασμού των Θεοφανίων ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα λείψει για δύο μήνες από το νησί, καθώς θα χρειαστεί να βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Ο κ. Σινάνης υπογράμμισε επιπλέον τη σημασία του να μην αποφευχθεί το όνομα της αρρώστιας, «λέγεται καρκίνος και είναι ιάσιμος» και σημείωσε τη σημασία της ψυχολογίας για την αντιμετώπιση της αρρώστιας. Η πηγή της δύναμής του, όπως τόνισε, είναι οι συμπολίτες του και η αγάπη που του δίνουν.

«Όταν ζεις σε μία μικρή κοινωνία, όταν ζεις σε ένα νησί 200 ανθρώπων, οφείλεις να στηρίζεις και την προσωπική σου ζωή, αλλά και πόσω μάλλον όταν είσαι δήμαρχος να στηρίξεις τη δουλειά σου, να στηρίξει το έργο σου, μέσα από την ειλικρίνεια.

Νομίζω ότι όφειλα να το κάνω αυτό (σ.σ. να κάνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει), απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν να αναλάβω τις τύχες, όχι μόνο του τόπου αλλά και τις δικές τους», είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξη στο OPEN.

Διαβάστε επίσης